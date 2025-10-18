Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Imagen de la placa de 76 gr de hachís Policía Local de Mijas

Incautan una placa de hachís a un hombre que intentaba okupar una vivienda en Mijas

La Policía Local de Mijas también ha dado cuenta de que una mujer ha resultado investigada por conducir bajo los efectos del alcohol en la zona de Riviera

EP

Mijas

Sábado, 18 de octubre 2025, 11:29

Comenta

La Policía Local de Mijas ha incautado una placa de 76 gramos de hachís a un hombre tras una acción policial en la que el ... mismo individuo, que se encontraba en compañía de otro, desistió de la okupación de una vivienda en esta ciudad de la Costa del Sol gracias a la intervención de los agentes.

