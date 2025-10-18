Incautan una placa de hachís a un hombre que intentaba okupar una vivienda en Mijas

La Policía Local de Mijas ha incautado una placa de 76 gramos de hachís a un hombre tras una acción policial en la que el ... mismo individuo, que se encontraba en compañía de otro, desistió de la okupación de una vivienda en esta ciudad de la Costa del Sol gracias a la intervención de los agentes.

En este sentido ha informado el cuerpo de seguridad municipal en una publicación en sus redes sociales, consultada por Europa Press, en la que detallan que los hechos tuvieron lugar en la zona de Calypso, donde agentes de paisano fueron comisionados para acudir ya que al parecer se estaba produciendo una posible okupación ilegal de una vivienda de la zona.

En el lugar, los policías identificaron a dos varones en el interior de una casa, quienes aseguraron a los agentes que estaban autorizados a pernoctar en la misma por el gestor de la vivienda.

Pero, tras contactar la Policía con la titular de la casa, esta manifestó que los varones no tenían autorización para permanecer en su interior, por lo que finalmente estos abandonaron la vivienda voluntariamente y sin dilación según el relato policial.

Los agentes registraron corporalmente a los individuos, y le encontraron a uno de ellos una placa de 76 gramos de hachís, por lo que fue detenido como presunto autor de un delito contra la salud pública, y fue traslado a Guardia Civil para continuar con el procedimiento legal.

Investigada por conducir bajo los efectos del alcohol

La Policía Local de Mijas también ha dado cuenta de que una mujer ha resultado investigada por conducir bajo los efectos del alcohol en la zona de Riviera.

Los hechos tuvieron lugar en la madrugada del día 16 de octubre cuando agentes de la Policía Local observaron como un vehículo realizaba una conducción anómala en la avenida del Golf, en la referida zona de la ciudad.

Tras interceptar el vehículo en un lugar seguro, los agentes pidieron la documentación del conductor y del vehículo, y observaron que la conductora se encontraba con claro síntomas de conducir bajo los efectos del alcohol.

Los policías le realizaron la prueba de alcoholemia en aire espirado, y está arrojó resultado positivo, por lo que finalmente instruyeron diligencias penales contra la conductora como presunta autora de un delito contra la seguridad vial y retiraron el vehículo al depósito municipal.