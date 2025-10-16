Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Imagen de la aeronave siniestrada este martes en Periana. SUR
Sucesos en Málaga

Heridos leves los dos ocupantes de una avioneta tras un aterrizaje de emergencia en Periana

La aeronoave, de la escuela de pilotos Aerodynamics, perdió fuerza y tuvo que tomar tierra en una finca de olivos

Eugenio Cabezas

Eugenio Cabezas

Jueves, 16 de octubre 2025, 13:24

Nuevo accidente de avioneta en la Axarquía, en esta ocasión, sin daños personales graves. Los dos ocupantes de una aeronave que realizaba una vuelo ... de instrucción sufrieron heridas leves en las manos tras tener que realizar un aterrizaje de emergencia en una finca de olivos dentro del término municipal de Periana, en la zona de la Alta Axarquía. Los hechos tuvieron lugar en la tarde de este pasado martes, sobre las 18.45 horas.

