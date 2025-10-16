Heridos leves los dos ocupantes de una avioneta tras un aterrizaje de emergencia en Periana

Nuevo accidente de avioneta en la Axarquía, en esta ocasión, sin daños personales graves. Los dos ocupantes de una aeronave que realizaba una vuelo ... de instrucción sufrieron heridas leves en las manos tras tener que realizar un aterrizaje de emergencia en una finca de olivos dentro del término municipal de Periana, en la zona de la Alta Axarquía. Los hechos tuvieron lugar en la tarde de este pasado martes, sobre las 18.45 horas.

Por causas que se desconocen y se están investigando, la avioneta, en la que viajaban un instructor de vuelos y un alumno, de los que no han trascendido más datos, perdió fuerza cuando estaba en pleno vuelo, por lo que se vio obligada a realizar un aterrizaje de emergencia en una finca de olivos del término municipal perianense.

Como consecuencia del aterrizaje de emergencia, ambos ocupantes sufrieron lesiones leves en las manos, aunque no fue necesario su traslado a un centro sanitario. Tras el aviso al teléfono de emergencias 112 Andalucía, hasta el lugar se desplazaron efectivos de la Guardia Civil, Policía Local de Periana, bomberos del Consorcio Provincial y sanitarios de urgencia. También se dio aviso al Centro de Control del Tráfico Aéreo de Málaga, con sede en el aeropuerto de la capital.

La avioneta siniestrada pertenece a la escuela de pilotos Aerodynamics, que tiene su sede principal en el aeródromo Leoni Benabú de la Axarquía, ubicado en la pedanía de El Trapiche, en Vélez-Málaga. El último siniestro mortal en la zona de la Axarquía tuvo lugar el pasado 14 de diciembre de 2024, cuando falleció el piloto de origen granadino Oliver Frutos, mientras realizaba una exhibición de vuelo acrobático junto a la pista del aeródromo axárquico.