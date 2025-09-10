Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Imagen del acceso principal a la Villa Turística de Periana, que lleva cerrada desde 2003. E. CABEZAS

Periana consigue alquilar la Villa Turística tras más de dos décadas cerrada

La empresa adjudicataria, Moka Digiteck S. L., abonará 75.000 euros anuales más IVA durante 40 años y deberá presentar un plan de rehabilitación valorado en 2,6 millones

Eugenio Cabezas

Eugenio Cabezas

Miércoles, 10 de septiembre 2025, 00:12

La geografía española, andaluza y malagueña está repleta de inversiones públicas que no han servido absolutamente para nada, convirtiéndose en un auténtico derroche de fondos. ... En la Axarquía, al famoso tranvía de Vélez-Málaga, paralizado desde 2012, tras una inversión de 40 millones de euros, le sigue de cerca la Villa Turística de Periana, un complejo que hasta el pasado año era propiedad de la Junta, que costó siete millones de euros y que lleva la friolera de 22 años cerrado a cal y canto, sin ningún tipo de uso, tras haber estado abierto únicamente cinco años, entre 1998 y 2003.

