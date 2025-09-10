Periana consigue alquilar la Villa Turística tras más de dos décadas cerrada

La geografía española, andaluza y malagueña está repleta de inversiones públicas que no han servido absolutamente para nada, convirtiéndose en un auténtico derroche de fondos. ... En la Axarquía, al famoso tranvía de Vélez-Málaga, paralizado desde 2012, tras una inversión de 40 millones de euros, le sigue de cerca la Villa Turística de Periana, un complejo que hasta el pasado año era propiedad de la Junta, que costó siete millones de euros y que lleva la friolera de 22 años cerrado a cal y canto, sin ningún tipo de uso, tras haber estado abierto únicamente cinco años, entre 1998 y 2003.

El complejo turístico pasó en abril de 2024 a manos del Ayuntamiento perianense, tras devolvérselo la Administración regional, en cumplimiento del acuerdo de cesión de los terrenos que se firmó en su día. El pasado marzo el equipo de gobierno bipartito en el Consistorio, conformado por PSOE e IU, sacó a concurso el alquiler de las instalaciones por un precio de salida de 36.300 euros anuales y un periodo máximo de 40 años. Eso sí, el arrendatario deberá acometer una importante inversión para su puesta a punto, cifrada, según los informes técnicos a los que ha tenido acceso SUR, en unos 2,6 millones de euros.

Su construcción se llevó a cabo a principios de los años noventa y supuso una inversión inicial de 3,3 millones

Tras el correspondiente proceso burocrático, al que optaron media docena de empresas, el Ayuntamiento de Periana aprobó en la sesión plenaria celebrada el pasado 31 de julio el arrendamiento de la Villa Turística de la Axarquía, un inmueble municipal calificado como bien patrimonial, ubicado junto a la aldea del Cortijo Blanco.

El contrato fue adjudicado a la empresa Moka Digiteck S. L. por un precio de 75.000 euros, IVA no incluido, tras ser la única en cumplir con los requisitos de la licitación. Este acuerdo ya se ha publicado en el Boletín Oficial de la Provincia de Málaga (BOPMA), según ha anunciado el Ayuntamiento de Periana a través de sus redes sociales. Este trámite supone un paso clave para la reapertura del inmueble para su uso turístico. Ahora la compañía adjudicataria deberá presentar un plan de rehabilitación de la villa en un plazo máximo de 20 días hábiles y firmar el contrato de arrendamiento en ese mismo periodo.

«Un paso importante»

Asimismo, el Consistorio perianense ha dispuesto que el acuerdo se publique en el tablón de anuncios de la sede electrónica municipal, quedando constancia también en el Inventario Municipal de Bienes y en el Registro de la Propiedad, según la resolución firmada el pasado 6 de agosto por la alcaldesa de la localidad de la Alta Axarquía, Meritxell Vizuete. Contra esta resolución, los interesados podrán presentar recurso potestativo de reposición en el plazo de un mes o acudir directamente a la vía contencioso-administrativa en un plazo de dos meses.

«Un paso importante para conservar nuestro patrimonio y, al mismo tiempo, avanzar hacia el futuro. Este logro es fruto del trabajo que venimos realizando y refleja nuestra apuesta firme por la conservación de nuestro patrimonio y el desarrollo futuro de nuestro municipio», han manifestado desde el gobierno bipartito en el mencionado comunicado difundido en las redes sociales del Ayuntamiento.

«Se garantiza la viabilidad del proyecto siempre y cuando el plazo de la concesión sea para 37 años»

La Villa Turística de Periana está situada a unos tres kilómetros del casco urbano principal del municipio de la Alta Axarquía, en la aldea de Cortijo Blanco. La conforman 20 casas adosadas de dos dormitorios, seis de un dormitorio y 14 habitaciones dobles, así como un edificio principal en el que se ubicaban los servicios de recepción, cafetería, salón social, las salas de reuniones y el restaurante. Asimismo dispone de piscina y un huerto, entre otras instalaciones.

Su construcción se llevó a cabo a principios de los años noventa del pasado siglo y supuso una inversión inicial de 3,3 millones. Tras cuatro años de inactividad, y una vez acabada, la Consejería de Turismo contrató en 2007 diversas obras para modernizar el complejo por otros tres millones. Desde 2011 y hasta el pasado año estuvo vigilada las 24 horas por operarios contratados por la Junta de Andalucía, a través de una empresa de seguridad. El Ayuntamiento se ha encargado desde que recuperó su titularidad de estos costes de vigilancia y mantenimiento básico.

Inversión

El Consistorio perianense encargó a la empresa B&B Asesores S. L. la elaboración de la memoria y el pliego de cláusulas administrativas para la licitación del contrato de alquiler de las instalaciones. En la documentación, a la que ha tenido acceso SUR, se señalaba que el recinto de la Villa Turística de Periana «está calificado como bien patrimonial del Ayuntamiento». «Se encuentra en mal estado de conservación, con una valoración pericial de 557.954,45 euros, conforme a la tasación hecha por la empresa Tasa el 15 de febrero de 2024 y la necesidad de invertir 1.300.000 euros aproximadamente, conforme al informe del arquitecto Jorge Frías en el año 2023, inversión que es necesaria para poder incorporarlo de nuevo al mercado turístico». sostienen los técnicos.

Para los redactores de la documentación, esta inversión «es más que necesaria por razones de interés general y social para el municipio y su desarrollo económico, además de considerar la necesidad urgente de proceder a su rehabilitación y puesta en funcionamiento, por otras razones tales como evitar un mayor deterioro de las instalaciones y el riesgo de desmantelamiento o ocupación ilegal del mismo». Así, en otro de los informes se señala que «se ha descontado una partida alzada de 2.608.002,5 euros en concepto de gastos para modificar y garantizar diferentes acometidas de suministros, evacuación de aguas residuales, así como la reparación de desperfectos los dos primeros años, estimando un 50% sobre el coste de construcción».

«Supondrá un revulsivo para el turismo en la zona y nos pondrá en el mapa turístico de interior» Mertixell Vizuete Alcaldesa de Periana

«Según los cuadros aportados en el informe de tasación, se garantiza la viabilidad económica del proyecto calculado conforme al valor actual neto siempre y cuando el plazo de la concesión sea para un mínimo de 37 años de duración, teniendo en cuenta la estimación de gastos e ingresos que se imputarán anualmente al proyecto», añaden. De esta forma, según los técnicos municipales, la ampliación del plazo de arrendamiento de la Villa Turística, hasta un periodo de 40 años, «se presenta como la única solución para viabilizar, desde un punto de vista económico-administrativo, la rehabilitación y su posterior explotación».

Por su parte, la alcaldesa, Mertixell Vizuete (PSOE), ha destacado que la reapertura de la Villa Turística es uno de los grandes retos que tienen pendientes desde hace más de dos décadas y que si se consigue sacar adelante «supondrá un revulsivo para el turismo en la zona». Así, la regidora, que asumió el cargo tras la muerte a causa de un infarto de Rafael Turrubia, en junio de 2024, ha estimado que podrá crear una veintena de puestos de trabajo «y nos pondrá en el mapa turístico de interior», ha apostillado la regidora.