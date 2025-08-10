Gran despliegue para auxiliar a un joven que sufrió graves cortes al entrar a su casa por la ventana en Málaga

Lo primero que escucharon los policías fueron unos sollozos, tras lo que vieron unas piernas que asomaban por una ventana, situada en la planta baja, ... en Málaga capital. No se trataba de un ladrón, sino de un joven que, después de pasar la noche de fiesta, no encontraba las llaves de su casa.

Lejos de pedir ayuda, intentó acceder a la misma rompiendo una cristalera, situada en la parte baja, para introducirse por el hueco. Sin embargo, en esta maniobra sufrió severos cortes, el más serio en una muñeca, y también en las piernas.

La Policía Nacional había sido movilizada hasta esa dirección, en el distrito centro de Málaga, tras escuchar un vecino el sonido de unos cristales rompiéndose. Los agentes encontraron al joven malherido y un reguero de sangre que caía de la ventana.

Al parecer, el herido acabó cayendo al interior del inmueble y los efectivos, al asomarse por la apertura, vieron que estaba pálido y que, por momentos, perdía el conocimiento. De inmediato, solicitaron una ambulancia de urgencia y la presencia de los bomberos. La Policía Local también había sido activada por los operarios del 112.

No obstante, dada la situación y al presentir que las lesiones podrían ser de gravedad, los policías, con mucho cuidado, entraron a la casa por la misma ventana y practicaron una especie de torniquete al joven para cortar la hemorragia de la muñeca.

Aunque los bomberos habían sido movilizados, los agentes, al ver que las llaves no aparecían, echaron la puerta abajo para facilitar la intervención inmediata de los sanitarios, que a su llegada estabilizaron al herido. No obstante, tuvo que ser trasladado a un centro hospitalario debido a los cortes.

Al parecer, el chico, que parecía estar bajo la ingesta de bebidas alcohólicas, contó a los funcionarios que había perdido las llaves estando de fiesta.