Denuncian el accidente de una joven de 27 años tras chocar su moto con un jabalí en Cerrado de Calderón

Acababa de dejar a un amigo, que vive a unos 200 metros de su casa, y cuando estaba a punto de llegar a su hogar ... su moto impactó inesperadamente contra un jabalí de grandes dimensiones. Era la una de la madrugada y el animal supuestamente salió de la oscuridad en la calle Olmos, en Cerrado de Calderón, por lo que que la joven no pudo evitar la colisión, según afirma la familia que pusieron de manfiesto en una denuncia ante Policía Local. Ante estos hechos, la madre de Cristina L. B., de 27 años, pide al Ayuntamiento de Málaga que tome medidas ante la continua presencia de los jabalíes en la capital, especialmente en las zonas de Cerrado y El Limonar, donde los vecinos «estamos ya casi acostumbrándonos a verlos a diario», según inciden, con los riesgos que esta situación puede acarrear.

El accidente, según denuncian, se produjo el pasado 28 de agosto a la una de la madrugada, y a consecuencia del choque la afectada sufre graves quemaduras, heridas y contusiones y se le ha salido un hombro, por lo que lleva el brazo en cabestrillo y está de baja, según manifiestan. La moto, según la madre de la joven, tiene la parte delantera «destrozada» y explica que el mecánico considera que no merece la pena arreglarla por estar prácticamente en siniestro total, pese a que la adquirieron en marzo.

Al día siguiente del incidente, la joven acudió a Urgencias al Hospital Regional Universitario de Málaga (ya la noche anterior fue atendida en otro centro sanitario) «muy aturdida por el dolor y abrasada», según sus familiares, y en el hospital le realizaron diversas pruebas para descartar más daños en la cabeza o en la cadera.

Posteriormente, acudieron a la Policía Local en El Palo, donde presentaron un atestado por los hechos. Según los denunciantes, los agentes se limitaron a decir que el «Ayuntamiento no tiene responsabilidad ya que es algo fortuito y no se le pueden poner puertas al campo». Además, les comentaron que «reciben al año unas veinte llamadas por incidentes relacionados con los jabalíes», pero que «no se considera una cifra relevante para actuar».

Con todo, la familia de la joven afectada pide que el Ayuntamiento tome cartas en el asunto, antes de que ocurra una desgracia mayor, ya que comienza a ser cada vez más habitual ver jabalíes andando por Málaga capital. «Esto empieza ser un problemón», destaca la madre de Cristina L.B., que insiste en que «si vas en moto y te encuentras con uno de estos animales te la juegas, porque son muy grandes, es como si chocaras contra un muro», afirma, por lo que desde el accidente la joven se encuentra «muy impresionada» ante lo vivido. «Esta vez mi hija ha salvado la vida, aunque no su moto».