La joven accidentada y los daños en su moto tras el siniestro.

Sucesos Málaga

Denuncian el accidente de una joven de 27 años tras chocar su moto con un jabalí en Cerrado de Calderón

La familia de la afectada insta al Ayuntamiento de Málaga a tomar medidas ante la continua presencia de estos animales en la zona, con los consiguientes riesgos

Isabel Méndez

Isabel Méndez

Málaga

Viernes, 5 de septiembre 2025, 17:37

Acababa de dejar a un amigo, que vive a unos 200 metros de su casa, y cuando estaba a punto de llegar a su hogar ... su moto impactó inesperadamente contra un jabalí de grandes dimensiones. Era la una de la madrugada y el animal supuestamente salió de la oscuridad en la calle Olmos, en Cerrado de Calderón, por lo que que la joven no pudo evitar la colisión, según afirma la familia que pusieron de manfiesto en una denuncia ante Policía Local. Ante estos hechos, la madre de Cristina L. B., de 27 años, pide al Ayuntamiento de Málaga que tome medidas ante la continua presencia de los jabalíes en la capital, especialmente en las zonas de Cerrado y El Limonar, donde los vecinos «estamos ya casi acostumbrándonos a verlos a diario», según inciden, con los riesgos que esta situación puede acarrear.

