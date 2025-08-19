Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Patricia López en el Centro de Coordinación de Salvamento Marítimo en Tarifa, del que es subjefa. SUR

«La gente compra tablas de paddle surf como si fueran juguetes, sin ver el peligro»

Patricia López, subjefa del Centro de Coordinación de Salvamento Marítimo en Tarifa, alerta de que la mayoría de los rescates en aguas de Málaga tienen que ver con imprudencias

Irene Quirante

Irene Quirante

Martes, 19 de agosto 2025, 00:19

Cada rescate que lleva a cabo Salvamento Marítimo en aguas malagueñas se gestiona desde el Centro de Coordinación en Tarifa, del que Patricia López es ... subjefa desde hace tres años –tras pasar más de una década como controladora–. Según alerta, preocupa especialmente el auge de las emergencias relacionadas con tablas de paddle surf en Málaga en lo que va de verano, muy por encima de otras provincias andaluzas.

