A la fuga en sentido contrario y a 180 km/h en Campillos: condenado por octava vez por conducir sin carnet

En cuanto se percató de la presencia policial pisó a fondo el acelerador y se dio a la fuga. Ocurrió en la carretera A-365, ... a la altura del término municipal de Campillos, lo que dio lugar a una persecución en la que el sospechoso llegó a conducir a 180 kilómetros por hora -en una vía limitada a 90- e invadiendo el carril contrario, obligando a los conductores que iban por ese carril a frenar y a apartarse al arcén para evitar colisionar de frente con el mismo.

La razón de su huida, como descubrieron los efectivos de la Policía Local tras darle alcance, fue que circulaba careciendo de carnet debido a la pérdida total de puntos. Y no era la primera vez: sobre él pesaban hasta siete condenas dictadas por varios juzgados penales de Málaga por conducir sin permiso, con penas que oscilaban entre los seis y los nueve meses.

En esta ocasión, según se expone en la sentencia, a la que SUR ha tenido acceso, ha sido condenado a un año y medio de prisión por un delito de conducción temeraria en concurso con un delito de conducción sin permiso, habiendo concurrido la agravante de multirreincidencia. La Audiencia Provincial de Málaga ha ratificado dicha pena, que fue dictada en primera instancia por el Juzgado de lo Penal 4 de Málaga.

Según se describe en el apartado de hechos probados, los hechos ocurrieron sobre las 20.25 horas del 14 de diciembre de 2021, cuando el sospechoso iba a bordo de un Opel Astra careciendo de la preceptiva autorización administrativa para conducir. Así, al detectar la presencia de los efectivos de la Policía Local, huyó en el turismo haciendo caso omiso a las señales luminosas y acústicas de los agentes para que se detuviera.

El procesado se dio a la fuga sin respetar las normas básicas de circulación, alcanzando los 180 kilómetros por hora en una vía limitada a la mitad de velocidad y adelantando en línea continua y por el carril en sentido contrario, de tal forma que los vehículos tenían que frenar bruscamente y retirarse al arcén para evitar un accidente.

El Juzgado de lo Penal número 4 de Málaga dictó sentencia condenatoria por estos hechos, tras lo que la defensa presentó un recurso en el que alegaba que se había vulnerado el principio de presunción de inocencia de su cliente al no ser los hechos constitutivos de los delitos que se le imputan.

El tribunal de la Audiencia Provincial, no obstante, ha desestimado la apelación al considerar que el sospechoso fue perfectamente identificado por los policías municipales, quienes relataron ante el juzgado cómo se produjo la fuga, siendo su comportamiento constitutivo, en concurso, de los delitos contra la seguridad vial por el que ha sido condenado. Además de ratificar la pena, los magistrados han impuesto al hombre que se haga cargo del abono de las costas procesales causadas en la tramitación de este último recurso.