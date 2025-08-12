Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

A la fuga en sentido contrario y a 180 km/h en Campillos: condenado por octava vez por conducir sin carnet

Los magistrados, que han tenido en cuenta la agravante de multirreincidencia, le han impuesto un año y medio de cárcel por dos delitos en concurso contra la seguridad vial

Irene Quirante

Irene Quirante

Martes, 12 de agosto 2025, 00:12

En cuanto se percató de la presencia policial pisó a fondo el acelerador y se dio a la fuga. Ocurrió en la carretera A-365, ... a la altura del término municipal de Campillos, lo que dio lugar a una persecución en la que el sospechoso llegó a conducir a 180 kilómetros por hora -en una vía limitada a 90- e invadiendo el carril contrario, obligando a los conductores que iban por ese carril a frenar y a apartarse al arcén para evitar colisionar de frente con el mismo.

