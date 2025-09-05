La Fiscalía alerta de «sofisticadas» redes criminales y entramados de narcotráfico en la Costa del Sol

La Fiscalía General del Estado advierte en su última memoria publicada de la «preocupante instalación» en la provincia de Málaga de «grandes» y «sofisticadas» organizaciones ... criminales, nacionales y extranjeras, «que suman al tráfico de drogas las actividades necesarias para asegurar sus ganancias con distintas y complejas actividades financieras de lavado de activos», así como de «entramados de grandes narcotraficantes que se interrelacionan».

Así consta en la Memoria Anual del Ministerio Público, relativa a los datos del año 2024, presentada este viernes, en la que se alerta del aumento «significativo» en el número de causas por tráfico de drogas en Málaga, con un 28,65% más que en 2023, «que se consolida en números globales como la tercera provincia, tras Barcelona y Madrid, con más procedimientos» en esta materia.

Según el documento, consultado por Europa Press, esto se debe en parte «a que la presión policial en el Campo de Gibraltar desplaza las actividades de los narcotraficantes a la Costa del Sol y siguen incrementándose los lugares en la zona de Axarquía donde se introducen las embarcaciones semirrígidas».

Precisa la Fiscalía que Málaga y Marbella «son foco principal de las actividades» de estas redes criminales y que los procedimientos recavados permiten «observar los entramados de grandes narcotraficantes que se interrelacionan», poniendo como ejemplo el caso de «organizaciones albanesas y chinas que colaboran».

En la memoria se incide en que la Fiscalía de Málaga insiste en llevar a cabo una investigación patrimonial temprana de las organizaciones, lo que se refleja en el número elevado de procedimientos por blanqueo, que es la investigación paralela de ambos delitos, y el avance que supone poder llegar al enjuiciamiento simultáneo de ambas conductas delictivas.

También se hace referencia a «la deficiencia que supone la falta de escáner en el puerto de Málaga, una vez que, como ya se señaló el año pasado, la empresa privada que lo facilita contaba con trabajadores actualmente investigados por colaborar con las organizaciones criminales en la introducción de contenedores por ese puerto».

Asimismo, advierte de que el tráfico de drogas «provoca criminalidad asociada a la violencia con que actúan las organizaciones criminales», por lo que en muchos casos los delegados de la Fiscalía Antidroga asumen o colaboran con otros compañeros en la investigación de causas seguidas por delitos distintos del tráfico de drogas, pero derivados de estos.