La Feria de Ronda se salda con once detenidos y 38 actas tramitadas, la mayoría por drogas

La Policía Nacional ha detenido a once personas y ha tramitado 38 actas, la mayoría por asuntos de drogas, durante la Feria y Fiestas de ... Pedro Romero de Ronda, entre el 2 y el 7 de septiembre.

Así lo ha dado a conocer el cuerpo en un comunicado, en el que detalla que la Comisaría Local de Ronda ha desplegado un amplio dispositivo especial para garantizar la seguridad ciudadana y el orden público durante las fiestas de la localidad.

Como balance del dispositivo, la Policía Nacional ha procedido a la detención de 11 personas e identificado a 156. También se ha llevado a cabo el control de 20 vehículos.

Entre los detenidos figuran, en concreto, uno por reclamación judicial; dos por delito de atentado a agente de la autoridad; dos por hurto (en colaboración con la Policía Local); dos por quebrantamiento de condena; dos por delito de resistencia/desobediencia; uno por delito contra la salud pública y uno por malos tratos en el ámbito familiar.

Además, se han levantado 38 actas, de las que, la mayor parte, 35, están relacionadas con asuntos de drogas. En el dispositivo de feria, la Policía Nacional ha hecho un gran esfuerzo en la prevención de hurtos, así como en la prevención de delitos de carácter sexual, contando con personal uniformado, así como agentes de paisano.

Para el dispositivo especial, se ha contado con más de 250 agentes de Policía Nacional, compuesto por efectivos de la Comisaría Local de Ronda (Seguridad Ciudadana, Policía Judicial, Extranjería y Fronteras, y Policía Científica), y otros procedentes de otras comisarías, tales como la Unidad de Prevención y Reacción (UPR), Unidad de Intervención Policial (UIP), Unidad de Caballería y de la Unidad Aérea (con helicóptero y drones), que se han desplegado para garantizar la seguridad ciudadana en la Feria y Fiestas de Pedro Romero de Ronda.

Otras actuaciones

En el marco del dispositivo, se llevaron a cabo cuatro inspecciones en colaboración con la Inspección Provincial de Trabajo y Seguridad Social de Málaga, en cuyo desarrollo se produjo la detención de uno de los detenidos, el reclamado judicialmente.

Además, en el transcurso del dispositivo de Feria, los agentes han estado coordinados y en contacto con el personal de Seguridad Privada, desplegados en el recinto ferial.

Y cabe destacar la detención practicada durante el dispositivo de Feria de un hombre de 40 años por su presunta responsabilidad en un delito contra la salud pública. Una patrulla sorprendió al sospechoso, junto a otros dos hombres, mientras consumían sustancias estupefacientes dentro de un vehículo estacionado en un aparcamiento público, en las inmediaciones del recinto ferial.

Tras las comprobaciones correspondientes, los agentes detuvieron a uno de los tres ocupantes del coche, que portaba un monedero con una amplia variedad de drogas: nueve envoltorios conteniendo MDMA; 30 envoltorios de cocaína; un centenar de pastillas de distintos fármacos; y 560 euros en efectivo; entre otros efectos. Tras su puesta a disposición judicial, el arrestado ha ingresado en prisión provisional.