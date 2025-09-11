Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

La Feria de Ronda se salda con once detenidos y 38 actas tramitadas, la mayoría por drogas

El dispositivo de seguridad ha estado integrado por más de 250 agentes de Policía Nacional

Europa Press

Jueves, 11 de septiembre 2025, 11:45

La Policía Nacional ha detenido a once personas y ha tramitado 38 actas, la mayoría por asuntos de drogas, durante la Feria y Fiestas de ... Pedro Romero de Ronda, entre el 2 y el 7 de septiembre.

