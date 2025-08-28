Un fallecido y cuatro mujeres heridas en una colisión frontal entre dos turismos en La Viñuela

Nueva tragedia en las carreteras malagueñas. Un hombre de 38 años ha muerto y cuatro mujeres han resultado heridas, tres de ellas menores de edad, ... al colisionar dos turismos en Viñuela, según ha informado el 112, servicio de la Agencia de Emergencias de Andalucía.

El suceso tuvo lugar casi a las 22.00 de la noche del miércoles cuando varios testigos llamaron al teléfono 112 para alertar de una colisión frontal entre dos turismos en el kilómetro 36 de la A-356. Explicaban en sus llamadas que había personas heridas y atrapadas en los coches, por lo que la sala de emergencias activó a los bomberos, al Centro de Emergencias Sanitarias (CES) 061, a la Guardia Civil y a Mantenimiento de Carreteras.

Los servicios médicos desplazados a la zona del accidente han confirmado que un varón de 38 años resultó fallecido y que hubo cuatro mujeres heridas, tres de ellas menores de edad: dos jóvenes de 16 años evacuadas al Hospital de la Axarquía, una de 14 al Hospital Carlos Haya y una mujer de 49 también trasladada al Hospital Carlos Haya de la capital.