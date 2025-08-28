Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Edificio principal del Hospital Comarcal de la Axarquía E. Cabezas / archivo

Un fallecido y cuatro mujeres heridas en una colisión frontal entre dos turismos en La Viñuela

Dos jóvenes de 16 años han sido evacuadas al Hospital de la Axarquía, una de 14 al Hospital Carlos Haya y una mujer de 49 también trasladada al Hospital Carlos Haya de la capital

SUR

Jueves, 28 de agosto 2025, 08:14

Nueva tragedia en las carreteras malagueñas. Un hombre de 38 años ha muerto y cuatro mujeres han resultado heridas, tres de ellas menores de edad, ... al colisionar dos turismos en Viñuela, según ha informado el 112, servicio de la Agencia de Emergencias de Andalucía.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

