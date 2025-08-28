Luto en Periana por la muerte de Óscar, el vecino fallecido en el siniestro de tráfico en La Viñuela

El siniestro de tráfico ocurrido anoche en La Viñuela ha dejado a Periana teñida de negro por la pérdida de Óscar, el conductor que falleció ... a consecuencia de la colisión frontal. La víctima, que tenía 38 años, era vecino de este municipio, que ha decretado dos días de luto por su muerte.

El fallecido era padre de un niño de corta edad y residía con su madre y un hermano, que todavía no asimilan el duro golpe. De acuerdo con las fuentes consultadas por SUR, se dedicaba a la fontanería y en su pueblo lo recordarán por su carácter sociable, por el que era muy querido.

El accidente ocurrió a última hora de este miércoles, cuando se produjo una colisión frontal entre dos vehículos. Óscar viajaba solo en su coche, mientras que en el otro turismo implicado iban una mujer de 49 años y tres menores, dos de ellas de 16 y otra de 14.

Al parecer, la adolescente de menor edad fue evacuada en estado grave al Hospital Regional Universitario de Málaga, mientras que las otras dos menores y la adulta fueron trasladadas en ambulancia al Hospital de La Axarquía.

Según informó el 112, el siniestro tuvo lugar en el kilómetro 36 de la A-356. De acuerdo con los avisos de los alertantes, los dos coches chocaron de frente y había personas heridas y atrapadas, por lo que la sala activó a bomberos, al 061, a la Guardia Civil y a Mantenimiento de Carreteras.

A su llegada, los servicios sanitarios no pudieron hacer nada por salvar a Óscar, quien resultó fallecido.