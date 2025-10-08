Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Vista de archivo de Ubrique.

Fallece un legionario de Ronda de 23 años durante una ruta senderista por la sierra de Cádiz

Este martes se activó un dispositivo de búsqueda al denunciarse su desaparición tras no haberse presentado esa mañana a su puesto ni haber pernoctado en su vivienda la noche anterior

Europa Press

Miércoles, 8 de octubre 2025, 17:33

Comenta

Un soldado de 23 años, natural de Chiclana de la Frontera y legionario en Ronda, ha resultado fallecido durante una ruta senderista por la sierra ... de Cádiz, en una zona próxima a la localidad de Ubrique, a la que habría acudido durante la tarde del pasado lunes 6 de octubre.

