Fallece un legionario de Ronda de 23 años durante una ruta senderista por la sierra de Cádiz
Este martes se activó un dispositivo de búsqueda al denunciarse su desaparición tras no haberse presentado esa mañana a su puesto ni haber pernoctado en su vivienda la noche anterior
Europa Press
Miércoles, 8 de octubre 2025, 17:33
Un soldado de 23 años, natural de Chiclana de la Frontera y legionario en Ronda, ha resultado fallecido durante una ruta senderista por la sierra ... de Cádiz, en una zona próxima a la localidad de Ubrique, a la que habría acudido durante la tarde del pasado lunes 6 de octubre.
Fuentes de la Guardia Civil han indicado a Europa Press que en la mañana de este martes se activó un dispositivo de búsqueda al denunciarse la desaparición del joven, que no se había presentado esa mañana a su puesto ni había pernoctado en su vivienda la noche anterior.
Al tenerse conocimiento de que había salido a hacer una ruta por Ubrique, desde la Guardia Civil se movilizó al Grupo de Rescate e Intervención en Montaña (Greim), que tiene su base en esta misma localidad, y a un helicóptero desplazado desde Granada.
Finalmente, el dispositivo encontró el cuerpo en el conocido como Pico de la Silla, siendo evacuado para poder realizarle la autopsia, que será la que determine las causas de la muerte de este legionario. Aunque no se descartan otras causas, todo apunta a un accidente.
