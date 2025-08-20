Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Un extrabajador y su pareja roban 65 barriles de cerveza Cruzcampo de un almacén

La bebida robada, que pertenecían a una empresa de distribución de bebidas, tendría un valor de unos 10.000 euros

SUR

Miércoles, 20 de agosto 2025, 11:20

Ni más ni menos que 65 barriles de cerveza. Marca Cruzcampo, para más señas. Es la cantidad total de la que se habrían apropiado dos ... personas que han sido detenidas en Triana por agentes de la Policía Nacional de Sevilla, acusadas de un presunto delito continuado de hurto. La mercancía robada, valorada en aproximadamente 10.000 euros, pertenecía a una empresa de distribución de bebidas.

