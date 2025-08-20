Un extrabajador y su pareja roban 65 barriles de cerveza Cruzcampo de un almacén

Ni más ni menos que 65 barriles de cerveza. Marca Cruzcampo, para más señas. Es la cantidad total de la que se habrían apropiado dos ... personas que han sido detenidas en Triana por agentes de la Policía Nacional de Sevilla, acusadas de un presunto delito continuado de hurto. La mercancía robada, valorada en aproximadamente 10.000 euros, pertenecía a una empresa de distribución de bebidas.

Los hechos, según la Policía Nacional, sucedieron el pasado mes de julio, cuando a través de una denuncia de un empleado de la citada empresa de distribución de bebidas, se puso en conocimiento a la Policía Nacional de que en uno de sus almacenes se habían percatado de la falta de una gran cantidad de barriles de cerveza, concretamente de marca Cruzcampo, según ha podido publica en su web ABC Sevilla.

La investigación polical puso el foco en un ex empleado de la propia fábrica. Tras una compleja investigación, los efectivos lograron identificar al antiguo trabajador considerado como sospechoso y confirmar la identidad de su pareja, como participante también en los hechos.

Así, los investigadores pudieron descubrirn que los presuntos autores de los hechos accedían a los almacenes por los cauces habituales de transporte, dado que uno de ellos conocía el entramado y, haciéndose pasar por trabajadores, procedían a sustraer los barriles usando para ello una furgoneta de grandes dimensiones.