Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Explosión en el bar 'Mis Tesoros' de la calle Manuel Maroto de Puente de Vallecas (Madrid). EFE

Una explosión en un bar de Madrid deja 14 heridos, uno de ellos grave

El suceso se ha producido en la calle Manuel Maroto, situada en el distrito de Puente de Vallecas, entorno a las 15.00 horas

EP

Madrid

Sábado, 13 de septiembre 2025, 16:31

Una explosión en un bar de Madrid capital ha dejado un balance de 14 heridos, uno de ellos de gravedad, después de que la detonación ... afectara al edificio de viviendas ubicado justo encima del local.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Registrado un terremoto de magnitud 3,1 esta madrugada en Andalucía
  2. 2 Un vuelo desde Alemania a Málaga se desvía a Madrid por «varios viajeros conflictivos»
  3. 3 Park Seo-Joon, rey del drama romántico en Corea, rueda una serie de Amazon en Málaga
  4. 4

    La Fiscalía pide cinco años de cárcel para la actual alcaldesa de Ronda y su antecesora por el caso de la empresa de limpieza
  5. 5 El parque Huelin reabre hoy tras descartarse un foco de gripe aviar
  6. 6 Muere un anciano de 81 años al caer su tractor en una cañada en Álora
  7. 7 El PP enciende los fogones de las elecciones andaluzas: Feijóo adquiere cinco compromisos con la región
  8. 8 Multa y alejamiento por publicar una foto íntima de su expareja en Facebook durante cuatro minutos
  9. 9

    Doce rutas sencillas, pero espectaculares, para iniciarse en el senderismo en Málaga
  10. 10 Detenido en Málaga por amenazar a una mujer con «rajarle la cara» porque se negaba a besarlo

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariosur Una explosión en un bar de Madrid deja 14 heridos, uno de ellos grave

Una explosión en un bar de Madrid deja 14 heridos, uno de ellos grave