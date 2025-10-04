Evacuado al hospital tras una colisión entre dos vehículos en la A-7 a la altura de Estepona

Accidente de madrugada en la A-7. Una persona ha sido evacuada a un centro sanitario tras una colisión entre dos vehículos registrada a las ... 1.30 horas en el kilómetro 1.075 a la altura de Estepona, en la zona de la Urbanización Bahía Dorada.

Hasta el lugar de los hechos se movilizó a efectivos de la Guardia Civil de Tráfico, Bomberos del Consorcio Provincial, Policía Local, servicios sanitarios y operarios de mantenimiento de carreteras.

Desde el Consorcio explican que en los dos vehículos implicados en el choque viajaba un único ocupante, el conductor. Uno de ellos tuvo que ser trasladado al hospital por el 061, aunque no ha trascendido su destino. Tampoco hay datos aún de su edad, sexo ni de la gravedad en la que ingresó en el centro sanitario.

Los bomberos tuvieron que realizar labores preventivas, neutralización de vertidos y limpieza de la calzada.