Eva, la mujer de 83 años asesinada en Marbella, quinta víctima mortal de violencia machista en la provincia

Eva, de 83 años, es ya la cuarta víctima de violencia machista en lo que va de año en la provincia de Málaga. Así lo ... ha confirmado la Delegación del Gobierno contra la Violencia de Género después de que la Policía Nacional encontrara a la mujer sin vida en su domicilio con signos de haber recibido media docena de puñaladas.

El primero en la provincia fue el de Catalina (conocida por todos como Lina), quien falleció estrangulada, a manos del que había sido su marido durante más de una década, un nigeriano llamado Augustine con el que tuvo tres hijos. Los tres niños, todos ellos menores de edad, estaban en la casa familiar, en Benalmádena, cuando el sospechoso acabó con su vida e incendió la vivienda. Los hechos ocurrieron la madrugada del domingo 9 de febrero y Lina tenía también otro hijo fruto de un matrimonio anterior.

El 7 de junio Pilar también era asesinada en Marbella, supuestamente, a manos de su pareja. Era media mañana y la vigilante de seguridad de un hotel en Marbella hacía ronda por las proximidades del alojamiento cuando se percató de un cadáver en un descampado del distrito de Las Chapas, detrás de una gasolinera. Se trataba de una mujer española de 53 años que presentaba múltiples lesiones en la cara. Junto a ella, algunas de sus pertenencias, como unas gafas rotas.

En junio, Zunilda, una mujer colombiana de 43 años era igualmente asesinada a martillazos y encontrada sin vida en un apartamento de Fuengirola a manos de su pareja, Jarred, un estadounidense de 48, que también fue hallado muerto con heridas de arma blanca y que, según la principal hipótesis, se las habría provocado él mismo.

Con el crimen de Eva, el rastro de víctimas mortales que deja la violencia de género en el conjunto nacional, a dos meses de terminar el 2025, asciende a 29 en el conjunto nacional; 1.324 desde 2003, año en el que se empezaron a recopilar datos.

La ministra de Igualdad, Ana Redondo García, y la delegada del Gobierno contra la Violencia de Género, Carmen Martínez Perza, han expresado su «condena» y «rechazo», y han trasladado su «apoyo» a familiares y amistades de la víctima. Ambas han pedido también «todos los esfuerzos desde las instituciones, administraciones y el conjunto de la sociedad para llegar a tiempo y evitar más muertes».

En esta línea se ha manifestado el subdelegado del Gobierno en Málaga, Javier Salas, que se ha sumado a la condena y ha hecho un llamamiento a la sociedad para que «entre todos sigamos combatiendo la violencia machista»; una violencia que, ha criticado, «algunos sectores políticos intentan justificar».

Los hechos tuvieron lugar en un domicilio que compartían en calle Ciudad de los Periodistas el pasado viernes 3 de septiembre y fue un sobrino de la pareja el que dio la voz de alarma. Hasta el lugar se desplazaron los servicios sanitarios, que pudieron hacer nada por salvar la vida de la víctima, pues presentaba varias heridas de arma blanca, además de otras defensivas.

La Policía Nacional, a su llegada, arrestó al hombre de avanzada edad que, según fuentes cercanas consultadas por este periódico, habría empleado un machete de 20 centímetros para acabar con la vida de su pareja, que no estaba registrada en el sistema VioGén.

Cabe destacar que el teléfono 016 atiende a todas las víctimas de violencia machista las 24 horas del día y en 52 idiomas diferentes, al igual que el correo 016-online@igualdad.gob.es. También se presta atención mediante WhatsApp a través del número 600000016, y los menores pueden dirigirse al teléfono de la Fundación ANAR 900 20 20 10. La Junta de Andalucía también atiende las 24 horas a mujeres en el teléfono 900 200 999.

No obstante, en una situación de emergencia, se puede llamar al 112 o a los teléfonos de la Policía Nacional (091) y de la Guardia Civil (062), y en caso de ser imposible realizar una llamada, se puede recurrir a la aplicación ALERTCOPS, desde la que se envía una señal de alerta a la Policía con geolocalización.