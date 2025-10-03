Detienen a un hombre de 84 años por la muerte de su mujer, de 83, a puñaladas en Marbella

La Policía Nacional ha detenido a un hombre de 84 años en Marbella por, supuestamente, asesinar a puñaladas a su mujer, de 83. Desde la ... Subdelegación del Gobierno de Málaga han informado de que la Unidad Contra la Violencia de Género está recabando información para determinar si se trata de un nuevo crimen machista.

Los hechos han tenido lugar en un domicilio de calle Ciudad de los Periodistas este 3 de septiembre, cuando un sobrino de la pareja ha dado la voz de alarma a las Fuerzas de Seguridad. Hasta el lugar también se han desplazado los servicios sanitarios, que no han podido hacer nada por salvar la vida de la víctima, pues presentaba varias heridas de arma blanca, además de otras defensivas.

De esta manera, la Policía Nacional ha arrestado a su pareja que, según las fuentes, habría empleado un machete de 20 centímetros para acabar con la vida de su pareja, que no estaba registrada en el sistema VioGén. La investigación continúa abierta para el total esclarecimiento del asesinato.

De confirmarse el crimen machista se trataría de la cuarta víctima mortal en la provincia a manos de su pareja en lo que va de año. El primero fue el de Catalina (conocida por todos como Lina), quien falleció estrangulada, a manos del que había sido su marido durante más de una década, un nigeriano llamado Augustine con el que tuvo tres hijos. Los tres niños, todos ellos menores de edad, estaban en la casa familiar, en Benalmádena, cuando el sospechoso acabó con su vida e incendió la vivienda. Los hechos ocurrieron la madrugada del domingo 9 de febrero y Lina tenía también otro hijo fruto de un matrimonio anterior.

Cabe destacar que el teléfono 016 atiende a todas las víctimas de violencia machista las 24 horas del día y en 52 idiomas diferentes, al igual que el correo 016-online@igualdad.gob.es. También se presta atención mediante WhatsApp a través del número 600000016, y los menores pueden dirigirse al teléfono de la Fundación ANAR 900 20 20 10. La Junta de Andalucía también atiende las 24 horas a mujeres en el teléfono 900 200 999.

No obstante, en una situación de emergencia, se puede llamar al 112 o a los teléfonos de la Policía Nacional (091) y de la Guardia Civil (062), y en caso de ser imposible realizar una llamada, se puede recurrir a la aplicación ALERTCOPS, desde la que se envía una señal de alerta a la Policía con geolocalización.