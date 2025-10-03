Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Detienen a un hombre de 84 años por la muerte de su mujer, de 83, a puñaladas en Marbella

El presunto agresor habría empleado un machete de 20 centímetros para acabar con la vida de su pareja

María José Díaz Alcalá
Juan Cano

María José Díaz Alcalá y Juan Cano

Málaga

Viernes, 3 de octubre 2025, 17:55

Comenta

La Policía Nacional ha detenido a un hombre de 84 años en Marbella por, supuestamente, asesinar a puñaladas a su mujer, de 83. Desde la ... Subdelegación del Gobierno de Málaga han informado de que la Unidad Contra la Violencia de Género está recabando información para determinar si se trata de un nuevo crimen machista.

