Estabilizado un incendio declarado en Marbella en la zona de Nueva Andalucía
El fuego, de origen desconocido, se registró antes de las 14.00 horas y actualmente los trabajos de centran en terminar de extinguir las llamas mientras se empiezan las labores de refresco
Viernes, 12 de septiembre 2025, 16:09
Cinco vehículos de los Bomberos de Marbella y medios terrestres y aéreos del Plan Infoca participan en las labores de extinción de un incendio -ya ... estabilizado- declarado en las proximidades de la urbanización La Alzambra y el paseo fluvial, en Nueva Andalucía.
El Infoca se ha desplegado con dos helicópteros, uno pesado y otro semipesado, varias bricas, dos grupos de bomberos forestales, un técnico de operaciones, y dos agentes de medio ambiente, además de una autobomba.
El fuego, de origen desconocido, se declaró antes de las 14.00 horas, y al menos unas dos horas después ya se daba por iniciada la estabilización del incendio, según informaron fuentes del Ayuntamiento de Marbella. A estas horas los trabajos de centran en terminar de extinguir el fuego mientras se empiezan a efectuar labores de refresco.
