Estabilizado el incendio declarado en los alrededores de Casares
EP
Martes, 2 de septiembre 2025, 21:31
Un incendio se declaraba este martes, sobre las 19.10 horas, en los alrededores de Casares. A las 20.33 horas, el Plan Infoca lo ... daba por estabilizado.
En la zona se mantienen cuatro grupos de bomberos forestales, tres agentes de medio ambiente y dos vehículos autobombas para avanzar en el control del incendio.
