Imagen del dispositivo de búsqueda. SUR

Hallan un cadáver en Estepona que se correspondería con el de un británico desaparecido en agosto

El finado ha sido localizado en una zona boscosa con maleza alta del municipio conocida como Paraíso

María José Díaz Alcalá

María José Díaz Alcalá

Sábado, 20 de septiembre 2025, 13:01

Los servicios de emergencias han encontrado durante la mañana de este sábado en Estepona un cadáver que, todo apunta, se correspondería con el de un ... ciudadano británico de 65 años en paradero desconocido desde el pasado 15 de agosto, han informado desde la Comisaría Provincial de Málaga.

