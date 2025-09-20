Hallan un cadáver en Estepona que se correspondería con el de un británico desaparecido en agosto

Los servicios de emergencias han encontrado durante la mañana de este sábado en Estepona un cadáver que, todo apunta, se correspondería con el de un ... ciudadano británico de 65 años en paradero desconocido desde el pasado 15 de agosto, han informado desde la Comisaría Provincial de Málaga.

Tras un amplio dispositivo de Policía Nacional, Protección Civil y Bomberos de Estepona durante estas semanas para localizar al desaparecido, los efectivos han localizado el cuerpo sin vida en una zona boscosa de la localidad malagueña conocida como Paraíso.

Ampliar SUR

Los investigadores que estaban tras su pista pudieron averiguar que el fallecido estaba preparando su mudanza para regresar a su país de origen. Y, aunque los agentes ya habían analizado con drones el terreno donde finalmente ha sido localizado, la alta maleza dificultó entonces el hallazgo.

Este sábado 20 de septiembre, los policías, auxiliados por el resto de organismos, han localizado el cadáver, que ya ha sido trasladado al Instituto de Medicina Legal (IML) de Málaga para la práctica de la autopsia, que aclarará las circunstancias de su muerte.