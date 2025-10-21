Un empleado de un parking del aeropuerto de Málaga, detenido por el 'alunizaje' contra su oficina para robar la caja fuerte

La Policía Nacional ha detenido a un empleado de un parking de vehículos ubicado en las inmediaciones del aeropuerto de Málaga por, presuntamente, protagonizar un ' ... alunizaje' contra su propia oficina para apoderarse de la caja fuerte. El sospechoso, de 37 años, se habría valido de su posición laboral para perpetrar el robo tras sustraer el coche de un cliente.

Los hechos se remontan al 31 de agosto, cuando el Cuerpo Nacional de Policía tuvo conocimiento de un robo en una nave del polígono Villa Rosa. De acuerdo con la denuncia, un conductor empotró un turismo en varias ocasiones contra la puerta de acceso de la oficina, dedicada al servicio de recogida, aparcamiento y entrega de vehículos en el entorno del aeropuerto.

Los investigadores del grupo de Robos, perteneciente a la Brigada Provincial de la Policía Judicial, empezaron por revisar las cámaras de la zona. Al parecer, las mismas habían captado al supuesto autor y, tras ponerle nombre y apellidos, los agentes comprobaron que se trataba de un trabajador de la misma empresa contra la que habían atentado.

El coche de un cliente

Continuando con las pesquisas, los efectivos comprobaron que el sospechoso supuestamente se había valido de su puesto laboral para sustraer el turismo que un cliente había dejado días antes bajo custodia de su compañía, en el parking del propio aeropuerto.

De acuerdo con la reconstrucción policial, el detenido utilizó ese coche para perpetrar el robo al empotrarlo en varias ocasiones contra las oficinas centrales de su empresa, de las que se llevó la caja fuerte. Tras darse a la fuga, prendió fuego al automóvil y lo dejó abandonado en una zona próxima. Una vez que los bomberos sofocaron las llamas, los agentes hallaron dentro del turismo, en los asientos traseros, la caja fuerte.