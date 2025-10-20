Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Imagen de archivo del incendio registrado el 29 de agosto de 2020 en Moclinejo. SERGIO RAMÍREZ

Una eléctrica deberá indemnizar con 107.721 euros por un incendio causado por su tendido en Moclinejo

La Audiencia Provincial atribuye a la compañía E-distribución de Endesa la responsabilidad del fuego originado en agosto de 2020 por el roce de un cable con una higuera, tras revocar una sentencia previa absolutaria

Eugenio Cabezas

Eugenio Cabezas

Lunes, 20 de octubre 2025, 14:04

En ocasiones, David parece vencer a Goliat en los tribunales. La eléctrica E-distribución Redes Digitales (antes Endesa) ha sido condenada a pagar 107.721 ... euros más intereses a los dueños de una finca de Moclinejo que resultó dañada en un incendio por «un defectuoso mantenimiento del tendido eléctrico», lo que constituye «una negligencia».

Este contenido es exclusivo para suscriptores

