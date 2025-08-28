El doble drama de una mujer sin hogar y custodiada por la policía en Málaga por riesgo extremo de violencia de género

En riesgo extremo por violencia de género y en situación de calle. Es el doble drama que está viviendo una mujer en Málaga capital a ... raíz de los supuestos episodios de maltrato, amenazas y quebrantamiento del alejamiento por parte de su expareja. Según ha podido saber SUR, la víctima está siendo custodiada por la Policía Nacional tras llegar a la conclusión de que su vida podría estar en peligro.

De acuerdo con las fuentes, la mujer, que es de origen extranjero, llevaría sufriendo malos tratos desde hacía varios meses y había interpuesto más de una denuncia contra el sospechoso, de 45 años, quien al cierre de esta edición continuaba en busca y captura. La escalada de estos episodios, sin embargo, se ha intensificado en los últimos días, hasta que el hombre, supuestamente, fue a por ella a primera hora de este martes.

La encontró dormida debajo del puente en el que la mujer suele pernoctar, lo que presuntamente aprovechó para abalanzarse sobre ella e inmovilizarla, al tiempo que le presionaba en el cuello y la amenazaba de muerte colocando una piedra en su cabeza, haciendo fuerza con la misma. La víctima trató de zafarse para avisar a la policía con su móvil, pero él se lo impidió y acabó rompiendo el dispositivo lanzándolo contra un muro.

A continuación, el sospechoso se marchó del lugar, tras lo que ella corrió a pedir ayuda a una viandante, que fue quien dio la voz de alarma a la policía. Al parecer, solo hacía unas horas que otra dotación de la Policía Nacional había acudido a su auxilio después de que el individuo, supuestamente, fracturara una botella y la amenazara con rajarle el cuello.

Los efectivos comprobaron que el exnovio cuenta con una orden de alejamiento respecto a la perjudicada, la cual habría violado de manera reiterada en las últimas semanas. Asimismo, verificaron que se trata de un individuo con un amplio historial de antecedentes por violencia de género, quebrantamiento y amenazas, entre otros delitos.

De acuerdo con las fuentes, los servicios sociales se están afanando en localizar un recurso para que la mujer no pernocte en la calle dada su situación de doble vulnerabilidad (en realidad, triple, ya que al ser extranjera no tiene redes familiares cerca). Entre tanto, una dotación de la Policía Nacional permanece con ella las 24 horas y los investigadores de la UFAM continúan con las pesquisas para dar con el presunto autor.