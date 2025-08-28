Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Una agente durante una de las batidas en busca del presunto agresor. Ñito Salas

El doble drama de una mujer sin hogar y custodiada por la policía en Málaga por riesgo extremo de violencia de género

Pese a la orden de alejamiento hacia la víctima, el presunto autor ha intensificado las agresiones y las amenazas de muerte en los últimos días, aunque empezaron hace varios meses

Irene Quirante

Irene Quirante

Jueves, 28 de agosto 2025, 00:28

En riesgo extremo por violencia de género y en situación de calle. Es el doble drama que está viviendo una mujer en Málaga capital a ... raíz de los supuestos episodios de maltrato, amenazas y quebrantamiento del alejamiento por parte de su expareja. Según ha podido saber SUR, la víctima está siendo custodiada por la Policía Nacional tras llegar a la conclusión de que su vida podría estar en peligro.

