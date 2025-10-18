Dos personas rescatadas en la provincia de Málaga tras accidentarse en la montaña
EP
Sábado, 18 de octubre 2025, 22:50
El Grupo de Rescate e Intervención en Montaña (Greim) de la Guardia Civil ha realizado dos actuaciones este sábado por sendos accidentes en la montaña ... en la provincia de Málaga en las que ha rescatado a dos personas, según han informado desde dicho cuerpo.
El primero de los rescates se ha producido sobre las 15.30 horas cuando una persona se ha caído en el Pico de la Maroma, lo que le ha ocasionado una brecha importante en la cabeza y ha tenido que ser trasladada al hospital.
Asimismo, han indicado que el segundo rescate se produjo cuando una persona de unos 70 años tuvo una caída en la zona de Castaño del Santo, en la localidad malagueña de Istan. Este accidente provocó que se clavara una rama, por lo que también ha sido trasladada al hospital con pronóstico grave.
Según han indicado, en los dos rescates llevados a cabo por el Greim ha sido necesario el apoyo de la Unidad de Helicópteros de la Guardia Civil.
