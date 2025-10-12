Dos evacuados al Hospital de la Axarquía tras sufrir sendos infartos en la playa de Torrox

Dos vidas salvadas gracias a la rápida intervención de los servicios sanitarios, de la Guardia Civil y de la Policía Local de Torrox en un ... intervalo de apenas 24 horas y en el mismo entorno. Los agentes y los profesionales sanitarios han conseguido reanimar a un hombre, este pasado sábado, y a una mujer, este domingo, que habían sufrido sendos infartos cuando se encontraban en la playa de Ferrara, en Torrox-Costa.

En el primer caso, los policías locales, tras realizar las maniobras de reanimación cardiopulmonar, con la ayuda de los desfibriladores con los que cuentan en los vehículos patrulla, lograron estabilizarlo, para su posterior evacuación en ambulancia al Hospital Comarcal de la Axarquía. No han trascendido más datos sobre la identidad del hombre, ni de su estado de salud tras su ingreso hospitalario en las Urgencias.

Por su parte, este domingo, otra patrulla de la Policía Local de Torrox ha participado al mediodía en las tareas de reanimación de una mujer que presentaba síntomas de ahogamiento en la playa. En primera instancia, los agentes realizaron a la víctima una reanimación cardiopulmonar, con el uso también de un desfibrilador.

Una vez incorporados los servicios médicos de emergencias, y tras más de dos horas de intervención conjunta, la mujer fue trasladada en ambulancia al Hospital Comarcal de la Axarquía con signos de vida.

En este caso se llegó a movilizar a un helicóptero de las emergencias sanitarias, aunque finalmente no se realizó el traslado de la mujer con este dispositivo. Tampoco han trascendido más datos sobre la identidad ni el estado de salud de esta mujer.