Detienen en 72 horas en Málaga a dos fugitivos buscados en sus países como agresores sexuales

Agentes de la Policía Nacional han detenido en un plazo de apenas 72 horas en la provincia de Málaga a dos fugitivos buscados en sus ... países de origen, Francia e Italia, por la comisión de delitos sexuales. Los dos arrestados, un ciudadano de 51 años y otro de 47, han sido localizados en Málaga capital y Fuengirola.

Según el relato policial recogido en un comunicado, a través de los canales de cooperación policial internacional, los agentes adscritos a la Udyco en la Brigada Provincial de Policía Judicial de Málaga situaron en la capital malagueña a un ciudadano italiano al que le constaba una Orden Europea de Detención y Entrega (OEDE) emitida por las autoridades de su país, en relación con una agresión sexual perpetrada contra una menor.

Las pesquisas llevadas a cabo por los investigadores llevaron, a principios de esta semana, a localizar al fugitivo en la zona Centro y, una vez comprobada su identidad, fue detenido en base a la requisitoria internacional.

De igual manera, esta misma semana, en Fuengirola, un prófugo francés, al que igualmente le constaba una OEDE por delitos sexuales a menores (hechos cometidos en el país galo), era identificado en la vía pública por una patrulla de Seguridad Ciudadana. Posteriormente, las diligencias pertinentes las continuó el Grupo de Crimen Organizado de la Comisaría de Fuengirola.

Según señalan desde la Policía Nacional, ambos detenidos han sido puestos a disposición del Juzgado Central de Detenidos de la Audiencia Nacional.