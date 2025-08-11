Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Captura de la aplicación de ventas online que usaban para vender las prendas

Detenido un transportista en Ronda por robar ropa de marca que después se revendía por Internet

Las 525 prendas están valoradas en 17.000 euros

SUR

Lunes, 11 de agosto 2025, 15:37

Agentes de la Policía Nacional han detenido en Ronda, a un hombre, de 42 años, por hurtar 525 prendas textiles -valoradas en 17.000 euros- ... de una reconocida marca de ropa. El arrestado, habría sustraído durante meses parte de la mercancía que debía entregar en un establecimiento de la localidad rondeña para, posteriormente, entregárselos a una mujer y al hijo de esta, arrestados igualmente por receptación, que se encargaban de venderlos a través de una aplicación de compra venta de productos de segunda mano.

