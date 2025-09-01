Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Un detenido por prender fuego a ocho contenedores en Málaga capital

Los incendios se han registrado todos en el entorno de calle La Unión y no han provocado heridos

Lunes, 1 de septiembre 2025, 11:33

Efectivos de Policía Local de Málaga han detenido este pasado domingo a un hombre como presunto autor de un delito grave de daños, tras, supuestamente, ... haber prendido fuego a ocho contenedores del entorno de calle La Unión de la capital malagueña.

