Un detenido por prender fuego a ocho contenedores en Málaga capital
Los incendios se han registrado todos en el entorno de calle La Unión y no han provocado heridos
Lunes, 1 de septiembre 2025, 11:33
Efectivos de Policía Local de Málaga han detenido este pasado domingo a un hombre como presunto autor de un delito grave de daños, tras, supuestamente, ... haber prendido fuego a ocho contenedores del entorno de calle La Unión de la capital malagueña.
Así lo han informado desde el Área de Seguridad del Ayuntamiento de Málaga en sus redes sociales, en las que han indicado que los ocho incendios han sido extinguidos por efectivos de bomberos del parque Central, ubicado en Martiricos.
Estos incendios se han producido en las calles Flores García (2), Francisco de Sarriá, Reboul, La Unión, Paseo de los Tilos (2) y Horacio Lengo, han precisado.
Asimismo, desde la Policía Local han agradecido la colaboración ciudadana para poder identificar y detener al presunto autor de estos hechos.
