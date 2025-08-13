Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Detenido un matrimonio acusado de publicar teléfonos de familiares y vecinos en webs sexuales

La Unidad de Delitos Tecnológicos de Jaén inició la investigación tras recibir varias denuncias

E. PRESS

Miércoles, 13 de agosto 2025, 15:19

La Policía Nacional ha detenido en Jaén capital a un matrimonio, con edades comprendidas entre los 40 y 50 años, acusados de acceder a webs ... de contenido sexual donde hacían publicaciones en las que se solicitaban servicios de naturaleza sexual a nombre de vecinos y familiares.

