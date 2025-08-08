Detenido por masturbarse delante de menores en la playa de Huelin

Un hombre ha sido detenido por la Policía Local de Málaga como presunto autor de un delito de exhibicionismo. Al parecer, sucedió en la playa ... de Huelin, donde varios bañistas dieron la voz de alarma tras percatarse de que, supuestamente, se estaba masturbando en presencia de menores, además de realizar gestos obscenos.

Los hechos ocurrieron el pasado sábado, 2 de agosto, sobre las seis y media de la tarde. De acuerdo con las fuentes, desde el servicio de Emergencias 112-Andalucía recibieron una llamada en la que indicaban que varias personas parecían estar agrediendo a un hombre.

Se trataba del presunto exhibicionista, al que numerosos bañistas se acercaron para afear su conducta tras observar que, supuestamente, se había dedicado a tocarse las partes delante de menores al tiempo que realizaba gestos obscenos, lo que causó el enfado de los familiares.

Tanto la Policía Local como la Policía Nacional recibieron en sus respectivas salas avisos en los que se alertaba de la conducta del hombre. Los efectivos municipales se personaron en la playa, donde los testigos le relataron el comportamiento del sospechoso.

A su llegada, el supuesto exhibicionista ya se había marchado del lugar. No obstante, los agentes dieron con él al cabo de un rato gracias a la descripción física aportada por los propios bañistas, quienes también les indicaron la dirección que había tomado en su huida.

De acuerdo con las fuentes, aunque no llegó a mostrar sus genitales, quedó arrestado como supuesto autor de un delito de exhibicionismo, ya que los agentes constataron que en la playa había varios menores que fueron testigos de lo sucedido. El hombre quedó en libertad tras pasar a disposición judicial como investigado como un delito leve.

Cabe señalar que, a finales de mayo, otro individuo también fue arrestado en la playa por, presuntamente, masturbarse en presencia del resto de bañistas, entre los que había niños de corta edad. Sucedió en la zona nudista de Guadalmar, donde los agentes localizaron al sospechoso.