Imagen de archivo de la playa de Huelin.

Sucesos Málaga

Detenido por masturbarse delante de menores en la playa de Huelin

Los propios bañistas dieron la voz de alarma tras percatarse del comportamiento del sospechoso, al que afearon su conducta

Irene Quirante

Irene Quirante

Viernes, 8 de agosto 2025, 00:30

Un hombre ha sido detenido por la Policía Local de Málaga como presunto autor de un delito de exhibicionismo. Al parecer, sucedió en la playa ... de Huelin, donde varios bañistas dieron la voz de alarma tras percatarse de que, supuestamente, se estaba masturbando en presencia de menores, además de realizar gestos obscenos.

