Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar

Detenido un conductor tras la muerte del joven de 18 años en el accidente de tráfico en Coín

Los efectivos de la Guardia Civil arrestaron al sospechoso, de 23 años, al arrojar un resultado positivo en las pruebas de alcoholemia

Irene Quirante

Irene Quirante

Martes, 11 de noviembre 2025, 11:38

Comenta

Un joven de 23 años ha sido detenido por su presunta implicación en el siniestro de tráfico registrado este lunes en Coín, que se saldó con una víctima mortal de 18 años ... . Según han confirmado a SUR fuentes próximas al caso, el arrestado dio positivo en las pruebas de alcoholemia y se investiga si también se encontraba bajo los efectos de sustancias.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Muere un joven de 18 años en un accidente de tráfico en Coín
  2. 2 Marriott cierra por sorpresa el hotel Salitre Málaga Centro y sus clientes deberán abandonarlo este lunes
  3. 3 Unos narcos asaltan por error la casa de una pareja de octogenarios en Málaga: «¿Dónde está la droga?»
  4. 4 Los trabajadores de la EMT anuncian huelga de autobús el primer fin de semana del encendido navideño
  5. 5

    El trámite que tienes que hacer a partir de ahora para volar en Ryanair desde Málaga
  6. 6 Hallan el cadáver de un hombre en Málaga tras acceder los bomberos a su casa porque no respondía a llamadas
  7. 7 El Ayuntamiento de Málaga oferta casi 1.000 tarjetas de transporte con 50 viajes gratis para la EMT: requisitos para conseguirlas y cuándo pedirlas
  8. 8 La avería de un camión portacoches colapsa la A-7 en Rincón de la Victoria
  9. 9 La nueva oferta de empleo del SAS suma más de 10.200 plazas para el año próximo
  10. 10

    Paco de la la Torre repesca otra vez a Julio Andrade como asesor del Ayuntamiento de Málaga

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariosur Detenido un conductor tras la muerte del joven de 18 años en el accidente de tráfico en Coín

Detenido un conductor tras la muerte del joven de 18 años en el accidente de tráfico en Coín