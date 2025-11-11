Detenido un conductor tras la muerte del joven de 18 años en el accidente de tráfico en Coín

Un joven de 23 años ha sido detenido por su presunta implicación en el siniestro de tráfico registrado este lunes en Coín, que se saldó con una víctima mortal de 18 años ... . Según han confirmado a SUR fuentes próximas al caso, el arrestado dio positivo en las pruebas de alcoholemia y se investiga si también se encontraba bajo los efectos de sustancias.

El suceso se registró sobre las 17.30 horas de este lunes, cuando varios testigos alertaron a los servicios de Emergencias 112-Andalucía por una colisión múltiple. De momento, las pesquisas apuntan a que chocaron dos turismos y un camión, tras lo que uno de los vehículos salió disparado y alcanzó a la motocicleta en la que iba la víctima.

Hasta el lugar se desplazaron los servicios sanitarios, que únicamente pudieron confirmar el fallecimiento del joven. Por su parte, los efectivos de la Agrupación de Tráfico de la Guardia Civil practicaron las pruebas de alcoholemia a los conductores, tras lo que procedieron al arresto de uno de ellos -que iba a bordo de uno de los coches siniestrados- al dar positivo.

La investigación, no obstante, continúa abierta y pendiente de dilucidar si el sospechoso también estaría circulando bajo los efectos de sustancias.