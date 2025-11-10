Muere un joven de 18 años en un accidente de tráfico en Coín

Un joven de 18 años ha perdido la vida en un accidente de tráfico registrado este lunes por la tarde en la localidad malagueña de ... Coín, según ha informado el 1-1-2, perteneciente a la Agencia de Emergencias de Andalucía, adscrita la Consejería de Sanidad, Presidencia y Emergencias de la Junta.

El teléfono 1-1-2 ha atendido sobre las 17.30 horas más de una decena de llamadas que alertaban de una colisión con varios vehículos implicados en la que una persona estaba gravemente herida a la altura del kilómetro 12 de la A-355. De inmediato, desde el 1-1-2 se ha activado al Centro de Emergencias Sanitarias 061, a la Guardia Civil de Tráfico, al Consorcio Provincial de Bomberos y a mantenimiento de la vía.

Fuentes de los Bomberos han informado de que en el siniestro se han visto implicados tres turismos y una motocicleta. Por su parte, los servicios sanitarios han confirmado que además del fallecimiento del joven de 18 años, también han resultado heridas otras tres personas de carácter leve, que no han requerido traslado hospitalario. Se trata de una mujer de 18, otra de 59 y un hombre del que no han trascendido más datos.

Otra colisión con cuatro heridos en Antequera

El 1-1-2 ha atendido esta tarde otro accidente, en este caso, en la A-45, en el término de Antequera. El siniestro vial ha tenido lugar minutos antes de las 19:00 horas en el kilómetro 96 de la citada vía. Según las llamadas recibidas en el 1-1-2, un turismo había colisionado con una furgoneta. Hasta el lugar se han desplazado los servicios sanitarios, Guardia Civil de Tráfico, los Bomberos y mantenimiento de la vía.

Los servicios sanitarios han atendido y trasladado al Hospital de Antequera a cuatro personas, dos mujeres de 48 y 45 años y dos hombres de 48 y 39.