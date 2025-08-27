Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Detenida en Ronda en un control de vehículos una pareja que portaba 43 dosis de cocaína

El hombre y la mujer fueron interceptados y detenidos tras intentar esquivar el dispositivo policial

Europa Press

Miércoles, 27 de agosto 2025, 13:47

La Policía Nacional ha detenido a una mujer y un hombre de 25 y 19 años en posesión de 43 dosis de cocaína rosa (también ... conocida como Tusi), en el transcurso de un control de vehículos en Ronda.

