Detenida en Ronda en un control de vehículos una pareja que portaba 43 dosis de cocaína

La Policía Nacional ha detenido a una mujer y un hombre de 25 y 19 años en posesión de 43 dosis de cocaína rosa (también ... conocida como Tusi), en el transcurso de un control de vehículos en Ronda.

Según el relato policial recogido en un comunicado, tras un intento frustrado de eludir el dispositivo policial con una maniobra esquiva, el automóvil sospechoso fue interceptado en las proximidades, al acceder a una calle sin salida, y dos de sus ocupantes resultaron arrestados por su presunta responsabilidad en un delito contra la salud pública.

Los hechos tuvieron lugar días atrás cuando agentes uniformados adscritos a Seguridad Ciudadana de la Comisaría de Policía Nacional de Ronda llevaban a cabo un control de vehículos en la avenida de Andalucía.

A última hora de la tarde, los agentes observaban como un vehículo de color gris realizaba un giro esquivo al aproximarse al control policial, aumentando la velocidad hacia una dirección opuesta al dispositivo y acceder a una calle sin salida. Allí, los policías dieron alcance al coche en cuestión, ocupado en ese momento por cuatro personas (dos chicos y otras tantas chicas).

Narcotest positivo

Los agentes sometieron al vehículo a una inspección y localizaron un bote de alimento en polvo para lactantes, en cuyo interior intervinieron 43 envoltorios con una sustancia pulverulenta de color rosada, al parecer Tusi. Los agentes practicaron un test a la sustancia sospechosa, que dio positivo en metanfetamina.

Tras identificar a cada uno de los ocupantes e interpelar a los mismos sobre el origen de la droga, una de las parejas, compuesta por un hombre y una mujer, de 19 y 25 años, manifestó a los agentes que la sustancia era de ellos, exculpando a las otras dos personas que viajaban con ellos.

Finalmente, los agentes detuvieron a los dos sospechosos por su presunta responsabilidad en un delito contra la salud pública. De los hechos se dio oportuna cuenta a la autoridad judicial.