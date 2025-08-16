Detenida una joven de 23 años por intentar cortarle el cuello a su hermano en Málaga
La sospechosa supuestamente empleó un cuchillo 'panadero' para atacar a su familiar, al que no llegó a herir de gravedad por el tipo de hoja del arma
Sábado, 16 de agosto 2025, 00:38
La Policía Nacional ha detenido a una joven de 23 años por, supuestamente, intentar cortarle el cuello a su hermano en el transcurso de una ... reyerta familiar en la capital malagueña, según han confirmado a SUR distintas fuentes consultadas.
Los hechos ocurrieron hacia la una de la madrugada del pasado 29 de julio en la zona de Barbarela, cuando los servicios de emergencias recibieron la llamada de un vecino que alertaba de una pelea en una vivienda cercana.
Hasta el lugar donde se oía el griterío acudieron efectivos de Policía Local y Policía Nacional, que encontraron a un hombre con heridas de arma blanca después de que, al parecer, su hermana le hubiese atacado en el cuello y en el pecho con un cuchillo de tipo panadero.
Aunque por las hoja del arma las lesiones no revestían gravedad, los agentes nacionales detuvieron a la sospechosa por su presunta responsabilidad en una tentativa de homicidio, han precisado desde la Comisaría Provincial de Málaga.
