Detenida una joven de 23 años por intentar cortarle el cuello a su hermano en Málaga

La sospechosa supuestamente empleó un cuchillo 'panadero' para atacar a su familiar, al que no llegó a herir de gravedad por el tipo de hoja del arma

María José Díaz Alcalá

María José Díaz Alcalá

Sábado, 16 de agosto 2025, 00:38

La Policía Nacional ha detenido a una joven de 23 años por, supuestamente, intentar cortarle el cuello a su hermano en el transcurso de una ... reyerta familiar en la capital malagueña, según han confirmado a SUR distintas fuentes consultadas.

