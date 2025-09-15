Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar

Desarticulan uno de los puntos de venta de drogas más activos de Estepona

La Policía Nacional localiza en un piso del barrio de Solís más de medio millar de papelinas de cocaína y heroína

SUR

Lunes, 15 de septiembre 2025, 16:50

Agentes de la Policía Nacional han desarticulado uno de los puntos de venta de droga más activos de Estepona, radicado en un piso del barrio ... de Solís, en el que han intervenido más de medio millar de papelinas de cocaína y heroína en un piso de la localidad. Ha sido detenida una mujer de 61 años al frente del negocio ilícito por su presunta responsabilidad en un delito contra la salud pública y la autoridad judicial competente ha decretado el ingreso en prisión provisional de la investigada.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Consternación en Los Romanes por la muerte del motorista de 41 años fallecido en Riogordo
  2. 2 Pedro Sánchez anuncia la revocación de 8.000 pisos turísticos en Málaga y arropa a Montero en su carrera a la Junta
  3. 3 Tragedia en Alicante: un coche aparcado se desliza sin control, mata a un bebé de 20 días y deja a su madre gravemente herida
  4. 4

    La visita de Sánchez a unas VPO en Málaga desata una guerra de cifras: ¿quién paga realmente la obra?
  5. 5 Condenan al SAS por dejar un trozo de aguja a una paciente de Málaga en una operación
  6. 6

    El pequeño pueblo de Málaga que convierte sus calles en un museo eterno
  7. 7

    Maquillalia, la desconocida empresa malagueña que revolucionó la cosmética online
  8. 8

    ¿Por qué son tan peligrosas las avispas velutinas que han llegado a Málaga?
  9. 9

    Ramón Mora, superviviente de una parada cardiorrespiratoria: «Estuve 21 minutos muerto y volví a la vida»
  10. 10

    El museo subterráneo del arte rupestre en Málaga

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariosur Desarticulan uno de los puntos de venta de drogas más activos de Estepona

Desarticulan uno de los puntos de venta de drogas más activos de Estepona