Un año sin pistas Alejandro, el joven de Ronda desaparecido: «Dios quiera que esté bien y que pronto vuelva» El chico se marchó a trabajar una mañana a principios de mayo sin llevar ni el móvil ni la documentación; desde entonces, su familia no ha vuelto a saber nada de él

Irene Quirante Domingo, 11 de mayo 2025, 00:19

Ha pasado más de un año sin que la familia de Alejandro Navarro tenga noticias suyas. El joven rondeño, de 26 años, se encuentra en paradero desconocido desde el 3 de mayo del pasado 2024 y la desesperación de sus allegados es total. «Duele mucho, la verdad», lamenta su tía, Nuria, en declaraciones a SUR. Y por complicada que sea esta ausencia de noticias, los suyos no pierden la esperanza en volver a estar con él. «Dios quiera que esté bien y que pronto vuelva, o nos llame».

La investigación, desde un principio, apuntaba a una posible fuga voluntaria, aunque su familia reconoce que le cuesta creer que Alejandro se haya ido por su propio pie, sin dejar ni una nota o dar explicaciones. En este sentido, lamenta su tía, no puede evitar pensar que le hayan podido hacer daño y que este sea el motivo de su desaparición. No obstante, en casa se aferran a la fe y siguen luchando por encontrar posibles pistas que lleven hasta él.

La última vez que vieron a Alejandro, según cuenta su tía, él supuestamente se dirigía a trabajar al campo, aunque finalmente, al parecer, no le salió ese empleo. Aquella mañana, el chico se marchó de casa con lo puesto, de acuerdo con el testimonio de Nuria. Se fue sin mochila, sin su teléfono móvil y su DNI. «Solo salió con un bocadillo y dos refrescos para trabajar», recuerda.

La mujer asegura que, en los días previos, no hubo ninguna conversación extraña que hiciera sospechar a la familia que el joven no tenía intención de volver. Al contrario, apuntilla su tía, quien señala que estaba entusiasmado porque con el dinero que iba a ganar pretendía comprar unos zapatos que quería, según apunta. Desde entonces no han vuelto a saber nada de él.

Desde que SOS Desaparecidos difundió la alerta de su desaparición, los familiares han recibido llamadas que apuntaban a que había sido visto en varios puntos de la provincia e, incluso, de la geografía española. La familia incluso lo estuvo buscando hace meses dentro de un pozo siguiendo una pista, pero, afortunadamente, no estaba en su interior. La última localización que dieron de él lo situaban en León, aunque, al parecer, se trataba de otro chico con el que guardaba parecido. Ninguno de los avisos ha dado resultado.

Los familiares no fueron a comisaría a denunciar que estaba en paradero desconocido hasta dos días después porque así se lo aconsejaron, según Nuria, y porque tenían la esperanza de que en algún momento les iba a llamar o iba a entrar por la puerta del domicilio. De ahí que SOS Desaparecidos, en su cartel, indique que el día 5 de mayo fue la última vez que lo vieron, pese a que ya habían pasado 48 horas sin que se supiera dónde se encontraba.

Cabe señalar que la organización sin ánimo de lucro siempre incide en la importancia de denunciar una desaparición desde que se tiene constancia para que la alerta se active de forma inmediata y se movilicen todos los medios posibles para encontrar a la persona en las primeras horas, sin necesidad de que transcurra ningún plazo de tiempo.

Alejandro mide 1,70, pesa alrededor de 70 kilos y, hasta el momento de su desaparición, llevaba el pelo corto y de color negro. Tiene los ojos de color verdes y es de complexión atlética. «Si alguien lo ve, por favor, que llame; hoy es él pero nunca se sabe si puede tocarle a alguien de tu familia», implora Nuria, que está deseando volver a abrazar al joven.

En caso de que alguna persona tenga constancia de su paradero o se encuentre con él, puede llamar a los teléfonos de SOS Desaparecidos, 649.952.957 o 644.712.806. También puede alertar a los servicios de emergencias a través del número 112, a la Policía Nacional llamando al 091, a la Guardia Civil marcando el 062 o a la Policía Local en el número 092.