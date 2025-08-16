Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Imagen de la patrona de Canillas de Aceituno, la Virgen de la Cabeza. SUR
Sucesos en Málaga

Denuncian el robo de varias joyas de la patrona de Canillas de Aceituno, la Virgen de la Cabeza

La hermandad denuncia unos actos vandálicos en la madrugada de este pasado jueves en la iglesia de Nuestra Señora del Rosario y San León Magno

Eugenio Cabezas

Eugenio Cabezas

Sábado, 16 de agosto 2025, 11:52

El pequeño municipio axárquico de Canillas de Aceituno, con apenas 1.700 habitantes empadronados, está conmocionado. Unos desconocidos han asaltado la iglesia de Nuestra Señora ... del Rosario y San León Magno y han sustraído diversas joyas y adornos que pertenecían a la imagen de la Santísima Virgen de la Cabeza, la patrona de la localidad. Los hechos ocurrieron en la madrugada de este pasado jueves 14 de agosto.

