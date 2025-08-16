Denuncian el robo de varias joyas de la patrona de Canillas de Aceituno, la Virgen de la Cabeza

El pequeño municipio axárquico de Canillas de Aceituno, con apenas 1.700 habitantes empadronados, está conmocionado. Unos desconocidos han asaltado la iglesia de Nuestra Señora ... del Rosario y San León Magno y han sustraído diversas joyas y adornos que pertenecían a la imagen de la Santísima Virgen de la Cabeza, la patrona de la localidad. Los hechos ocurrieron en la madrugada de este pasado jueves 14 de agosto.

Así lo ha denunciado la junta de gobierno de la Hermandad de la Virgen de la Cabeza «con profundo pesar y consternación», en un mensaje difundido este pasado viernes en sus redes sociales. «Nos vemos en la penosa obligación de informarles sobre un lamentable suceso ocurrido durante la pasada noche», han explicado desde la entidad religiosa.

«Este robo no sólo representa la pérdida de objetos de valor material, sino que supone un ataque directo a nuestra fe»

«En un acto vandálico y de profundo desprecio por nuestros símbolos religiosos y patrimonio, se han sustraído diversas joyas y adornos que pertenecían a la imagen de nuestra Santísima Virgen de la Cabeza, mientras ésta se encontraba en el interior de nuestra iglesia», han especificado desde la hermandad en el mencionado comunicado.

A juicio de los responsables de la entidad religiosa, «este robo no sólo representa la pérdida de objetos de valor material, sino que supone un ataque directo a nuestra fe, a nuestras tradiciones y al sentimiento de devoción que profesamos hacia nuestra Patrona». La entidad ha advertido que las piezas sustraídas, de las que no han dado más detalles en cuanto a su cantidad en su comunicado, «forman parte de la historia y el legado de nuestra hermandad y de nuestro pueblo».

Denuncia ante las autoridades competentes

Ya se ha procedido a interponer la correspondiente denuncia ante las autoridades competentes. Desde la hermandad han transmitido «un mensaje de unidad y fortaleza ante este desafortunado acontecimiento». «Pedimos a todos los vecinos y personas en general que mantengan la calma y confíen en el trabajo de las autoridades», han destacado desde la entidad religiosa canillera.

Asimismo, han solicitado «la colaboración de cualquier persona que pudiera tener información sobre este suceso». «Cualquier detalle, por pequeño que parezca, puede ser crucial para la investigación. Rogamos que se pongan en contacto con la hermandad o con la Guardia Civil», han detallado.

«Nuestra fe y nuestro amor por la Virgen de la Cabeza permanecen intactos y seguiremos trabajando»

«A pesar de este doloroso incidente, nuestra fe y nuestro amor por la Virgen de la Cabeza permanecen intactos y seguiremos trabajando en estos especiales momentos que han coincidido con el estreno de su nuevo trono, realizado con la ilusión y colaboración de todos los canilleros», han manifestado.

«También en esto todos juntos seremos más fuertes para defenderla de este ataque y honrrarla y protegerla», han añadido. «Agradecemos de antemano su comprensión y su apoyo en estos momentos difíciles», han finalizado desde la Junta de Gobierno de la Hermandad de la Virgen de la Cabeza de Canillas de Aceituno.