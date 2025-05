Denuncian nuevas amenazas homófobas en Torremolinos: «Te vamos a matar, maricón de mierda, vete de aquí»

María José Díaz Alcalá Sábado, 3 de mayo 2025, 19:38 Comenta Compartir

Ni 24 horas después de que dos jóvenes sufrieran una paliza al grito de «¡Maricones!» en el barrio de La Nogalera, en Torremolinos, otro hombre ha denunciado haber sufrido insultos y amenazas homófobas cuando salía de fiesta y se dirigía al hotel en el que hospeda. La Policía Nacional, por su parte, ya investiga ambos hechos.

Eran las tres y media de la madrugada de este sábado cuando José Manuel se marchaba de la discoteca en la que se encontraba y ponía rumbo a su alojamiento. Cuando caminaba por el Pasaje Begoña unos individuos comenzaron a insultarme y decirme cosas homófobas, pero pensé que estarían borrachos y no le di demasiada importancia«. El granadino no sabía que, la noche anterior, otros dos jóvenes del colectivo habían sido agredidos a menos de 400 metros.

Se aproximaba ya al hotel cuando un grupo formado por varios jóvenes situados en las inmediaciones comenzaron a decirle: «Te vamos a matar, maricón de mierda, vete de aquí, Sois un asco», relata en su denuncia. José Manuel cuenta que los insultos también iban dirigidos hacia una pareja de holandeses que, según cree, no se percataron de lo que estaba ocurriendo.

«No era la primera vez, la noche anterior ocurrió lo mismo con los mismos chicos que están en un kebab que hay justo al lado del hotel», asegura. El granadino se fue a dormir y esta mañana se ha armado de valor para acudir a la Comisaría de Policía Nacional de Torremolinos y denunciar los hechos. «Lo de anoche me pareció ya bastante serio y lo que tengo claro es que no voy a aceptarlo. Veo que hay mucha gente asustada, pero yo no me voy a callar».

En este sentido, la alcaldesa del municipio, Margarita del Cid se ha vuelto a pronunciar: «Quiero mostrar en nombre del Ayuntamiento de Torremolinos nuestro profundo rechazo a las agresiones homófobas denunciadas en las últimas horas. Nuestra ciudad es una tierra de libertad y diversidad, le pese a quien le pese, y en ese sentido seguiremos trabajando».

Asimismo, ha informado de que al acto institucional previsto el próximo jueves 8 de mayo tras la celebración de un pleno extraordinario se suman «una serie de reuniones de trabajo en las que profundizaremos en la seguridad necesaria en coordinación con los Cuerpos de Seguridad del Estado». «Aprovecho para hacer un llamamiento al conjunto de la sociedad porque es el momento de dar la cara por lo que creemos y defendemos, que no es más que poder ser lo que quieras ser, sin miedo y en libertad», ha defendido.

Cabe en este punto recordar que las asociaciones LGTBIQ+ de Torremolinos han convocado un acto para condenar lo acaecido este sábado 3 de mayo a las 23.00. «Trae ruido y silbatos. Trae tu orgullo. No nos quedemos callados. Ni un paso atrás en nuestra seguridad y libertad. Por un Torremolinos libre de agresiones LGTBIQfóbicas», dice la convocatoria.