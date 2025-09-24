Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar

Denuncian a una empresa VTC de Málaga que operaba con vehículos sin licencia

La compañía tenía su sede en una nave de parque empresarial El Viso

SUR

Miércoles, 24 de septiembre 2025, 13:49

Agentes del Grupo de Investigación y Protección (GIP) de la Policía Local de Málaga, junto con inspectores de la Dirección General de Movilidad y Transportes ... de la Junta de Andalucía, han llevado a cabo una investigación a raíz de la cual han destapado a una empresa dedicada al arrendamiento de vehículos con conductor (VTC) que prestaba servicios de transporte de viajeros generalmente desde el aeropuerto y estaciones de autobús y tren hasta un establecimiento de hospedaje, con vehículos sin licencia.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Detienen a un sacerdote de Toledo con drogas de diseño en Torremolinos
  2. 2 Los andaluces podrán desgravar desde el próximo año los gastos veterinarios de sus mascotas
  3. 3 El sacerdote detenido en Torremolinos por drogas queda libre tras acogerse a su derecho a no declarar
  4. 4 Así cazó al sospechoso de abusar de su hija de 17 años en un tren de Málaga: «Se me pasó de todo por la cabeza»
  5. 5 Guía útil para no perderte en la San Diego Comic-Con Málaga
  6. 6 El Kiosquito, un quiosco reconvertido en cafetería
  7. 7 Llegan a Málaga las primeras lluvias del otoño: estas son las zonas con más probabilidad de agua
  8. 8 Denuncian que los directivos de Enfermería del Materno tienen que atender a pacientes por la falta de personal
  9. 9 Visitas gratis a más de veinte edificios en Málaga: guía para no perderte en la Semana de la Arquitectura de Málaga
  10. 10 Más de once horas en las calles de Málaga: así será la procesión extraordinaria de la Virgen del Gran Perdón

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariosur Denuncian a una empresa VTC de Málaga que operaba con vehículos sin licencia

Denuncian a una empresa VTC de Málaga que operaba con vehículos sin licencia