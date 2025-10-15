Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar

Denuncian la conducta de acoso sexual de un reo y la agresión a otro funcionario en sus primeras horas en la cárcel de Alhaurín de la Torre

El preso, supuestamente, arremetió contra el trabajador a empujones y, posteriormente, realizó gestos obscenos y comentarios de carácter sexual a la facultativa del centro

Irene Quirante

Irene Quirante

Miércoles, 15 de octubre 2025, 16:10

Comenta

Solo llevaba unas horas internado en el centro penitenciario de Alhaurín de la Torre, tiempo en el que un reo supuestamente habría protagonizado una agresión ... a un funcionario y un incidente de carácter sexual cuando estaba siendo examinado por la doctora de la prisión. Así lo han asegurado distintos sindicatos de prisiones, como CSIF o Tu Abandono Me Puede Matar, que denuncian la situación de inseguridad en la que se encuentran los profesionales.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Una niña de 6 años deambuló por el campo para alertar de que sus padres habían muerto en Coín
  2. 2 Huelga y paros parciales por Palestina hoy en Málaga: ¿a qué servicios afectará?
  3. 3 Hallan un cadáver envuelto en un saco en el pantano de Casasola, en Almogía
  4. 4

    Así será la reforma integral del Parque del Oeste en Málaga
  5. 5

    El complemento a la pensión por hijo dejará de ser para todas las madres (o padres)
  6. 6 Un cadáver saponificado, envuelto en plástico y dentro de un saco en el pantano de Casasola
  7. 7 La obra del bus-VAO de entrada a Málaga supera el 80%: ¿Qué vehículos podrán circular?
  8. 8 Cuenta atrás para que la baliza V16 sea obligatoria: la fecha clave y la multa que te pondrán si no la llevas
  9. 9 Un hombre se refugia armado con dos cuchillos en una iglesia tras apuñalar a otro en Marbella
  10. 10 Andalucía, la comunidad con más autónomos, sale en tromba contra el «hachazo» en las cuotas que proyecta el Gobierno

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariosur Denuncian la conducta de acoso sexual de un reo y la agresión a otro funcionario en sus primeras horas en la cárcel de Alhaurín de la Torre

Denuncian la conducta de acoso sexual de un reo y la agresión a otro funcionario en sus primeras horas en la cárcel de Alhaurín de la Torre