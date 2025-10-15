Denuncian la conducta de acoso sexual de un reo y la agresión a otro funcionario en sus primeras horas en la cárcel de Alhaurín de la Torre

Solo llevaba unas horas internado en el centro penitenciario de Alhaurín de la Torre, tiempo en el que un reo supuestamente habría protagonizado una agresión ... a un funcionario y un incidente de carácter sexual cuando estaba siendo examinado por la doctora de la prisión. Así lo han asegurado distintos sindicatos de prisiones, como CSIF o Tu Abandono Me Puede Matar, que denuncian la situación de inseguridad en la que se encuentran los profesionales.

Los primeros hechos se remontan al lunes por la noche. Según ha denunciado CSIF en un comunicado, el interno, que acababa de ingresar en la cárcel, arremetió contra un funcionario a empujones, presuntamente tras negarse a acatar las órdenes del trabajador. La situación, precisan, pudo quedar solventada al intervenir rápidamente el resto de compañeros para impedir que la agresión fuera a mayores.

No tardó mucho en protagonizar un nuevo incidente, supuestamente, esta vez de carácter sexual, de acuerdo con el sindicato de funcionarios de prisiones Tu Abandono Me Puede Matar. Fue este martes, mientras estaba siendo examinado por la facultativa del centro penitenciario. Al parecer, el preso, en actitud desafiante, mantuvo una conducta de acoso al tocarse sus partes por encima de la ropa mientras profería comentarios obscenos y de naturaleza sexual a la doctora.

Tras ello, señala TAMPM, fue conducido al módulo de aislamiento, una medida que, según denuncia el sindicato, tendría que haber sido adoptada previamente, tras la agresión de la noche anterior a un funcionario.