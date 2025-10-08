Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Marina y Lorenzo posan junto a Iodi en su domicilio en Marbella.

«Dejamos a Iodi en un hotel de 5 estrellas para gatos en Marbella y nos la devolvieron muerta; era como nuestra hija»

Los dueños han presentado una reclamación contra el dueño del establecimiento, que asegura que la mascota se escapó porque otro animal abrió una puerta

Juan Cano

Juan Cano

Málaga

Miércoles, 8 de octubre 2025, 00:23

Comenta

La encontraron en la calle hace 11 años y desde entonces sólo se se habían separado de ella para hacer algún viaje de vacaciones. Marina ... y Lorenzo no tienen hijos, así que su gata Iodi era, dicen, lo más parecido. «Estábamos pendientes de ella desde que nos levantábamos hasta que nos acostábamos. Nos ha dejado un vacío muy grande, la echamos muchísimo de menos».

