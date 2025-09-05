Declaran culpable a un violador que fingió su muerte en Escocia y empezó una nueva vida en Nerja con una identidad falsa

Violó y trató de asesinar a dos mujeres, fingió su suicidio y huyó a Nerja, donde inició una nueva vida con una identidad falsa. Ocurrió ... en 2022 y fue detenido en mayo de 2024 por la Guardia Civil. Algo más de un año después de aquella operación del Instituto Armado, tras ser extraditado a su país de origen, Escocia, el Tribunal Superior de Glasgow ha declarado culpable a James Clacher de la violación violenta de dos mujeres a las que conoció a través de aplicaciones de citas.

Clacher, de 57 años, fue detenido por la Guardia Civil en la localidad costera más oriental de la provincia en una operación conjunta con la Agencia Nacional contra el Crimen del Reino Unido. Este violento violador había fingido su muerte en Escocia y empezado una nueva vida en España bajo una identidad falsa. Residía en Nerja y, según detalló la Guardia Civil, «tenía un modo de vida muy vinculado al deporte y era una persona muy integrada en la comunidad deportiva» de este municipio axárquico.

De hecho, en el momento de su detención estaba practicando calistenia en una zona deportiva de la emblemática playa nerjeña de Burriana. Este sujeto, calificado como «peligroso» por la Policía de Escocia, estaba acusado de agredir sexualmente a dos mujeres que había conocido a través de una aplicación de citas. En 2022, pendiente de juicio, intentó fingir su muerte cuando la policía escocesa encontró su coche en la orilla de un lago en su pais de origen.

Posteriormente, la policía escocesa determinó que no se trataba de una desaparición involuntaria, sino que el sujeto había huido de su país para evitar su detención y el juicio quedó en suspenso a la espera de encontrarle.

Fanático del 'fitness' y muy sociable

Su destino fue España, concretamente Nerja, donde se instaló bajo la identidad de Johnny Wilson, un expatriado británico fanático del 'fitness' y muy sociable, según explica el periódico británico 'The Guardian'. El rotativo, al igual que la cadena de televisión Sky News, se ha entrevistado con los trabajadores de un gimnasio de la localidad axárquica que le conocieron bajo su falsa identidad y lo describen como un «hombre agradable, que hacía que la gente se sintiera cómoda y se integraba perfectamente en la comunidad local».

El rotativo británico, al igual que la mencionada cadena televisiva, también ha entrevistado a un expatriado británico residente en Nerja, que se había hecho amigo del falso Johnny Wilson. «Me estaba dando ayuda nutricional y me dijo que había estado en el regimiento de paracaidistas durante diez años y que había venido a España para empezar de cero», asegura en la entrevista este expatriado, de nombre Matt.

«No dio ninguna pista. Pero, en retrospectiva, cada vez que enviaba una foto, nunca se le veía la cara», sostiene también Matt, quien asegura que había practicado senderismo con él e, incluso, había ido a comer a su casa. Según 'The Guardian' y Sky News, el violador fugitivo había trabajado como jardinero en Nerja y también ganaba dinero organizando clases de yoga en la playa.