Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Imagen del condenado en Escocia, cuando fue detenido en Nerja el pasado año. GUARDIA CIVIL
Sucesos en Málaga

Declaran culpable a un violador que fingió su muerte en Escocia y empezó una nueva vida en Nerja con una identidad falsa

James Clacher, de 57 años, fue arrestado en mayo de 2024 en la playa de Burriana acusado de la violación violenta de dos mujeres

Eugenio Cabezas

Eugenio Cabezas

Viernes, 5 de septiembre 2025, 00:32

Violó y trató de asesinar a dos mujeres, fingió su suicidio y huyó a Nerja, donde inició una nueva vida con una identidad falsa. Ocurrió ... en 2022 y fue detenido en mayo de 2024 por la Guardia Civil. Algo más de un año después de aquella operación del Instituto Armado, tras ser extraditado a su país de origen, Escocia, el Tribunal Superior de Glasgow ha declarado culpable a James Clacher de la violación violenta de dos mujeres a las que conoció a través de aplicaciones de citas.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Medio Ambiente ya busca el primer nido de avispas velutinas en Málaga
  2. 2 Un trabajador sufre un ictus mientras se cambiaba en el vestuario de la empresa y un tribunal rechaza que sea accidente laboral
  3. 3 Sierra Blanca apuesta por una torre de 22 plantas para El Bulto que permitirá ganar zonas verdes
  4. 4 Doce fiestas gastronómicas para septiembre en Málaga: degustaciones y mercados de productos
  5. 5 San Diego Comic-Con Málaga tendrá a Arnold Schwarzenegger como invitado estrella
  6. 6

    El nombre de Susana Díaz desaparece del rótulo de la sede del PSOE de Torremolinos
  7. 7

    Las infecciones de transmisión sexual se multiplican por cinco en Málaga en una década
  8. 8

    La alcaldesa de Torremolinos anuncia que se somete a una última cirugía tras superar el cáncer
  9. 9

    A la búsqueda del enigma de un gran edificio de la Málaga fenicia: arranca la nueva campaña en el Cerro del Villar
  10. 10 Cuidado con el precio de la potencia: Facua advierte del truco de algunas eléctricas para captar clientes

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariosur Declaran culpable a un violador que fingió su muerte en Escocia y empezó una nueva vida en Nerja con una identidad falsa

Declaran culpable a un violador que fingió su muerte en Escocia y empezó una nueva vida en Nerja con una identidad falsa