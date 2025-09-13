Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Imagen de las llamas, esta pasada madrugada en Alcaucín. SUR
Sucesos en Málaga

Declarado un incendio forestal en Alcaucín, el segundo en tres días

El Plan Infoca moviliza medios terrrestres y aéreos para combatir las llamas cerca del Boquete de Zafarraya, al otro lado del fuego registrado el miércoles

Eugenio Cabezas

Eugenio Cabezas

Sábado, 13 de septiembre 2025, 08:46

Segundo incendio forestal en el término municipal de Alcaucín en un intervalo de apenas tres días. Desde las 7.43 horas de este sábado están ... actuando los medios del Plan Infoca para sofocar las llamas en el entorno del Boquete de Zafarraya, justo enfrente del lugar en el que el pasado miércoles se registró un primer fuego, que quedó extinguido.

