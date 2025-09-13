Declarado un incendio forestal en Alcaucín, el segundo en tres días

Segundo incendio forestal en el término municipal de Alcaucín en un intervalo de apenas tres días. Desde las 7.43 horas de este sábado están ... actuando los medios del Plan Infoca para sofocar las llamas en el entorno del Boquete de Zafarraya, justo enfrente del lugar en el que el pasado miércoles se registró un primer fuego, que quedó extinguido.

En esta ocasión el dispositivo de la Junta de Andalucía ha desplazado, hasta ahora, medios aéreos y terrestres. En la zona, próxima a las aldeas de Los Morales y Espino, pertenecientes a Alcaucín, hay trabajando ya 40 bomberos forestales, un técnico de operaciones, tres agentes de medio ambiente, tres autobombas, un helicóptero ligero y se ha activado al otro y dos aviones de carga en tierra, y también se ha activados al otro.

Tres imágenes del incendio en Alcaucín y los medios del Infoca desplazados. PLAN INFOCA / SUR

Por su parte, la alcaldesa de Alcaucín, Ágata González (PSOE), ha explicado a SUR que en la aldea de Los Morales hay alrededor de 15 vecinos, que de momento no han sido desalojados, a pesar de la proximidad de las llamas. La zona donde se ha registrado el fuego está fuera del parque natural de las Sierras Tejeda, Almijara y Alhama. Es un entorno de matorral, monte bajo y algunas fincas de olivos.