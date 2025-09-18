Declarado un incendio en el Campo Olímpico de Tiro con Arco de Casabermeja
El fuego se ha originado a las 10.00 horas
Málaga
Jueves, 18 de septiembre 2025, 10:36
Nuevo incendio en la provincia. El Infoca ha informado a las 10.00 horas de este jueves de un foco declarado en Casabermeja en el ... entorno del Campo Olímpico de Tiro con Arco. En el lugar de los hechos trabajan actualmente para sofocar las llamas un helicóptero ligero, un grupo de bomberos forestales, un técnico de operaciones, un agente de medio ambiente y un autobomba.
