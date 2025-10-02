Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Dos años de cárcel para un pederasta por abusar de la hija menor de un amigo en Fuengirola

El TSJA confirma la condena tras quedar probado que el hombre realizó tocamientos a la víctima, que no había alcanzado los 16 años, aprovechando que ella dormía

Irene Quirante

Jueves, 2 de octubre 2025, 13:30

El Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) ha confirmado la condena a un pederasta al considerar probado que abusó sexualmente de la hija menor ... de un amigo en Fuengirola. El hombre, de acuerdo con la sentencia, aprovechó que la víctima, que todavía no había alcanzado los 16 años, pernoctó en su casa para realizarle tocamientos cuando dormía.

