Dos años de cárcel para un pederasta por abusar de la hija menor de un amigo en Fuengirola

El Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) ha confirmado la condena a un pederasta al considerar probado que abusó sexualmente de la hija menor ... de un amigo en Fuengirola. El hombre, de acuerdo con la sentencia, aprovechó que la víctima, que todavía no había alcanzado los 16 años, pernoctó en su casa para realizarle tocamientos cuando dormía.

El acusado tendrá que cumplir dos años de cárcel como autor de un delito de agresión sexual sobre menor de 16 años, además de cinco años de libertad vigilada y la prohibición de aproximarse o comunicarse con la perjudicada durante un lustro. Así lo impuso la Audiencia Provincial de Málaga al enjuiciar los hechos en primera instancia, lo que ha sido ratificado por el Alto Tribunal andaluz.

Según se expone en la resolución, los abusos ocurrieron a finales de diciembre de 2021, cuando la menor se quedó en casa de unos amigos muy cercanos a su padre. El procesado aprovechó que ella dormía para introducirse en una cama nido próxima, desde donde empezó a acariciar a la pequeña en distintas partes del cuerpo con el único objetivo de satisfacer sus impulsos sexuales.

La menor se despertó a primera hora de la mañana al darse cuenta de los tocamientos, tras lo que pidió al hombre que parase, a lo que él obedeció, siempre según recoge la sentencia. Frente a la misma, la representación procesal del acusado interpuso un recurso de apelación en el que alegaba que se había vulnerado la presunción de inocencia del encausado, además de apuntar a posibles motivos espurios por parte de la menor.

Ninguna de las pretensiones de la defensa han prosperado, ya que el TSJA considera que «no se atisban motivos de malquerencia, interés en perjudicar ilícitamente al acusado u otro móvil turbio que guíe a la menor a falsear la realidad, bien motu propio o bien inducida por terceros».