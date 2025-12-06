Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Condenan a la responsable de una agencia de viajes de Benalmádena por estafar a otras con paquetes turísticos

Según detalla la sentencia, la acusada «fue incorporando ilícitamente a su patrimonio el dinero de las reservas que pagaban las agencias de viajes»

Europa Press

Sábado, 6 de diciembre 2025, 12:57

El Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) ha confirmado la condena de la Audiencia de Málaga a la responsable de una agencia de viajes ... mayorista por quedarse con dinero transferido por al menos 17 agencias minoristas para paquetes turísticos contratados. No obstante, estima el recurso de algunas acusaciones en el sentido de añadir cantidades estafadas no contempladas inicialmente.

