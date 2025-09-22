Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Condenan a los padres de la bebé a la que quemaron el 42% del cuerpo con agua hirviendo: 16 años de cárcel para él y 4 para ella

La Audiencia de Málaga ha considerado a su progenitor culpable de los delitos de malos tratos, violencia doméstica y lesiones, mientras que a su madre solo de los dos primeros

María José Díaz Alcalá

María José Díaz Alcalá

Lunes, 22 de septiembre 2025, 18:22

Solo tenía 47 días de vida cuando su madre la llevó al Hospital Materno Infantil de Málaga con quemaduras de segundo grado profundas que ocupaban ... el 42% de su superficie corporal. Según sentencia la Sección Segunda de la Audiencia Provincial de Málaga, fue el padre de la menor quien le ocasionó las graves lesiones tras sumergirla en agua hirviendo: durante hora y media si estaba a 45 grados o 17 segundos si estaba a 55. De esta manera, el tribunal ha condenado al progenitor a 16 años de prisión y a cuatro a su madre.

