Imagen de la A-7 donde se ha registrado este miércoles el alcance múltiple. Tráfico

Una colisión múltiple provoca retenciones de hasta ocho kilómetros en la A-7 a la altura de Chilches

Sanitarios y Guardia Civil se han desplazado hasta el lugar del acciente que ha obligado a cortar el carril izquierdo de la circulación

Rossel Aparicio

Rossel Aparicio

Málaga

Miércoles, 24 de septiembre 2025, 09:09

Un accidente múltiple con varios vehículos implicados está complicando el tráfico este miércoles en la A-7 entre Rincón de la Victoria y el núcleo ... poblacional de Chilches. El accidente, en el que se habrían visto implicados al menos tres vehículos según los datos del Centro de Gestión del Tráfico -cinco, según la Agencia de Emergencias de Andalucía (EMA)-, se ha registrado en torno a las 8.00 horas de la mañana en el kilómetro 966 de la citada vía, sentido Málaga, justo en la salida de Chilches-Añoreta.

