Una colisión múltiple provoca retenciones de hasta ocho kilómetros en la A-7 a la altura de Chilches
Sanitarios y Guardia Civil se han desplazado hasta el lugar del acciente que ha obligado a cortar el carril izquierdo de la circulación
Málaga
Miércoles, 24 de septiembre 2025, 09:09
Un accidente múltiple con varios vehículos implicados está complicando el tráfico este miércoles en la A-7 entre Rincón de la Victoria y el núcleo ... poblacional de Chilches. El accidente, en el que se habrían visto implicados al menos tres vehículos según los datos del Centro de Gestión del Tráfico -cinco, según la Agencia de Emergencias de Andalucía (EMA)-, se ha registrado en torno a las 8.00 horas de la mañana en el kilómetro 966 de la citada vía, sentido Málaga, justo en la salida de Chilches-Añoreta.
Hasta el lugar del suceso, que ha generado hasta ocho kilómetros de retenciones en la A-7 y ha obligado a cortar el carril izquierdo de la circulación, se han movilizado sanitarios y Guardia Civil.
Según los datos del 112 alertantes avisaron en sus llamadas de al menos dos personas heridas aunque se desconoce de manera oficial la cifra de heridos o su gravedad.
