Cinco heridos en una colisión entre dos vehículos en Alhaurín de la Torre
El accidente se ha producido en una rotonda en el kilómetro 23 de la A-404
Jueves, 21 de agosto 2025, 09:44
La colisión entre dos vehículos esta madrugada en Alhaurín de la Torre se ha saldado con cinco heridos, según ha informado el 1-1-2, ... servicio de la Agencia de Emergencias de Andalucía adscrita la Consejería de la Presidencia, Interior, Diálogo Social y Simplificación Administrativa de la Junta.
El accidente ha ocurrido pocos minutos antes de las 6:20 horas, un ciudadano alertó al teléfono 1-1-2 de que dos vehículos habían colisionado en el kilómetro 23 de la A-404, en una rotonda. De inmediato, el centro coordinador activó a la Guardia Civil de Tráfico, al Centro de Emergencias Sanitarias (CES) 061 y a Mantenimiento de la Calzada.
Los servicios médicos desplazados al lugar del suceso han confirmado al 1-1-2 que el accidente ha causado lesiones a cinco personas, todas han sido trasladadas al Hospital Clínico.
