Cárcel para el hombre de 84 años detenido por asesinar a su mujer a puñaladas en Marbella

El hombre de 84 años detenido por supuestamente asesinar a su pareja, de 83, a puñaladas en su domicilio de Marbella ha ingresado en prisión ... provisional, comunicada y sin fianza este lunes. Así lo ha acordado la Sección de Violencia sobre la Mujer del Tribunal de Instancia número 1 de Marbella.

El sospechoso, que ha prestado declaración en sede judicial y ha contestado a las preguntas que se le han formulado, está siendo investigado por su presunta responsabilidad en un delito de homicidio, aunque será el discurrir de la instrucción el que determine la calificación que se le dé finalmente al hecho, han informado desde el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA).

Asimismo, la Sección de Violencia -según la nueva denominación que se le ha dado a los hasta ahora juzgados de violencia sobre la mujer- ha decidido que el detenido sea sometido a los pertinentes exámenes facultativos para determinar su estado mental en el momento de cometer, presuntamente, el asesinato de la que era su esposa.

Los hechos tuvieron lugar en un domicilio que compartían en calle Ciudad de los Periodistas el pasado viernes 3 de septiembre y fue un sobrino de la pareja el que dio la voz de alarma. Hasta el lugar se desplazaron los servicios sanitarios, que pudieron hacer nada por salvar la vida de la víctima, pues presentaba varias heridas de arma blanca, además de otras defensivas.

Un machete de 20 centímetros

La Policía Nacional, a su llegada, arrestó al hombre de avanzada edad que, según fuentes cercanas consultadas por este periódico, habría empleado un machete de 20 centímetros para acabar con la vida de su pareja, que no estaba registrada en el sistema VioGén.

