La puerta del domicilio donde se produjo el crimen. Josele

Cárcel para el hombre de 84 años detenido por asesinar a su mujer a puñaladas en Marbella

La Sección de Violencia ha decidido que el detenido sea sometido a los exámenes facultativos pertinentes para determinar su estado mental

María José Díaz Alcalá

Lunes, 6 de octubre 2025, 13:59

El hombre de 84 años detenido por supuestamente asesinar a su pareja, de 83, a puñaladas en su domicilio de Marbella ha ingresado en prisión ... provisional, comunicada y sin fianza este lunes. Así lo ha acordado la Sección de Violencia sobre la Mujer del Tribunal de Instancia número 1 de Marbella.

